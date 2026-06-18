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Čemu vděčí za ligové stříbro? Analýza povedené sezony basketbalistů Pardubic

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  12:31
Je to teprve třetí stříbrná ligová medaile v basketbalu pro Pardubice a samozřejmě první této barvy po dlouhých desetiletích — někdejší Rudá hvězda na ni dosáhla v letech 1974 a 1983, rok před ziskem svého jediného titulu. Analýza iDNES.cz se zabývá pozadím úspěchu.
Jaromír Bohačík (vlevo) z Nymburka a Adam Lukeš (uprostřed) a Jakub Tůma z...

Jaromír Bohačík (vlevo) z Nymburka a Adam Lukeš (uprostřed) a Jakub Tůma z Pardubic bojují o míč. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Kamil Švrdlík z Pardubic smečuje do nymburského koše.
Pardubický pivot Luboš Kovář se raduje.
Ondřej Sehnal z Nymburka se s míčem tlačí k pardubickému koši, brání ho Kamil...
Martin Kříž (vlevo) z Nymburka a Jakub Tůma z Pardubic bojují o míč.
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1 Trpělivé vedení

Management Beksy v čele s Pavlem Starou, zaštítěný Ondřejem Joskou z holdingu enteria coby klíčovým akcionářem, po krajně nevydařeném předchozím ročníku podržel v pozici trenéra mladého kouče Jana Šotnara, což se mu bohatě vyplatilo. Šotnar, jemuž je věnován jeden z dalších bodů, se pak zásadním způsobem podílel na skladbě letošního mužstva a dokázal ho dovést až těsně pod vrchol.

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2 Trefili se do posil

Málokdy se povede, aby vám v podstatě všechny akvizice, a to včetně několika Američanů, vyšly. Joe Bryant se stal nejužitečnějším hráčem celé ligové sezony. Prvoročáci v Evropě Trey Bonham a Zed Key, jenž se bohužel zranil v semifinále play off, se stejně jako on zařadili k hvězdám soutěže. Svoje si v závěru play off odehráli i Jacob Evans (v týmu od ledna) a Ryan Moffatt. Čech Jakub Tůma zase do kádru dodal chybějící zkušenosti.

Joe Bryant z Pardubic ve víru sedmého finále

3 Kouč Šotnar

Po loňském propadáku si parádně napravil pošramocenou reputaci a stejně jako v roce 2024 s ústeckou Slunetou se teď i s pardubickou Beksou probil do přímého boje o titul. Ale předchozí úspěch se současným týmem ještě povýšil: hegemona z Nymburka ve finále dostal na hranu. Hráče dokázal bezvadně motivovat, při dílčích zaškobrtnutích nabíjel sebe i je optimismem a v důležitých momentech měl většinou šťastnou ruku.

4 Druzí po nadstavbě

Už po základní části byla Beksa s bilancí 17-5 těsně za Nymburkem, skupinu A1 zakončila s 27-9. Jak se později ukázalo, nebyla to úplně zásadní výhoda pro play off, ovšem jejím hráčům to dodalo sebevědomí, což platilo tím víc, že obhájce titulu už tehdy trápili.

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5 Obrat v sérii s Brnem

V semifinále byli už vlastně odepsaní, po dvou domácích prohrách ztráceli v poločase třetího zápasu v Brně 18 bodů. Jenže soka z jihu Moravy k mečbolu nepustili. V hale, kde předtím v sezoně ani jednou nevyhráli, se vzepjali k úžasné otočce, pak zvítězili i o den později a ve zbytku série už si soupeře pevně drželi tam, kde potřebovali.

Moment sezony

Zázračná trojka Luboše Kováře ve čtvrtém finále

Na rozehrávku bylo půl vteřiny, na střelu ještě méně. Pardubický Luboš Kovář ji v závěru čtvrtého finále proti Nymburku vypustil z ruky asi desetinu před sirénou — v záklonu z otočky, k tomu daleko před čárou perimetru.

Pardubický pivot Luboš Kovář se raduje.

O senzační Kovářově trojce na konečných 101:100 a o tom, co se na Dašické dělo bezprostředně poté, co míč čistě prolétl obroučkou a rozvlnil síťku, si Pardubice budou vyprávět roky. Domácí hala Beksy se po kolektivním výbuchu nadšení otřásla v základech.

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