„Loňská sezona se ze sportovního hlediska nepovedla, úspěch jsme neměli. Ale ne všechno bylo špatně. Rok jsme skončili v plusu zhruba 1,7 milionu korun a společně s akcionáři jsme narovnali finanční situaci,“ uvedl šéf představenstva BK Kvis Pardubice Pavel Stara a dodal, že se ujalo i nové logo klubu. „Čím více ho používám, tím více se mi líbí. I ohlasy fanoušků jsou vesměs pozitivní, tohle se také povedlo,“ doplnil dlouholetý manažer organizace.
Ta momentálně žije v docela bojových podmínkách. Opravuje se totiž hlavní tréninková hala na Dukle a při pohledu na stavbu je zřejmé, že z ní moc nezbude. Dělníci ji očistili prakticky na skelet. „Hala se stavěla za minulého režimu v tzv. akci ‚Z‘. Po zásahu do budovy jsme s hrůzou zjistili, že tam některé věci, se kterými se počítalo, vůbec nejsou. Vlastně je s podivem, že hala ještě stála. Nakonec oproti předpokladům musela dolů i střecha. Nyní odhadujeme náklady na opravu na 150 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.
Po skončení prací v hale nově budou dvě hřiště vedle sebe, hlediště se tak o něco menší. Hotovo má být zhruba za rok. „Teď je to ruina, ale snad z toho brzy bude super akademie pro naše mladé hráče,“ uvedl Ondřej Joska z vedení konsorcia enteria, které je zároveň spolumajitelem klubu.
Beksa má navíc „políčeno“ ještě na větší projekt. Město totiž už získalo stavební povolení na výstavbu multifunkční haly pro míčové sporty s kapacitou kolem čtyř tisíc diváků. Ta by měla stát také v areálu na Dukle. „V roce 2027 máme v plánu požádat Národní sportovní agenturu o dotaci. Pokud bychom uspěli, hned ten samý rok bychom chtěli začít stavět,“ dodal Rychtecký.
Zatím však basketbalisté budou své domácí zápasy nadále hrát v hale Dašická. S výjimkou duelu se Slavií Praha, který se odehraje v enteria areně 6. prosince v rámci populární akce Hrajeme spolu za Pardubice. „Tentokrát pardubická filharmonie publiku nabídne muzikálové hity,“ uvedl tiskový mluvčí BK Kvis Pardubice René Peška.