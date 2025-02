Czudek kontra Opava. Vyhlášený trenér a vedení města se neshodnou skoro v ničem

Důvodem jsou rozdílné názory na fungování klubu, jehož předseda představenstva a ředitel Radim Vysocký v pondělí rezignoval. V prohlášení napsal, že kvůli své dehonestaci.

Jak uvedli zástupci města, Vysocký si zaslouží uznání, kterak klub od svého příchodu v roce 2020 vedl.

„Tehdy měl klub kumulovanou ztrátu dvacet osm milionů korun a kapitál dvacet šest milionů,“ připomněl náměstek opavského primátora Vladimír Schreier. „Dostávali jsme se do situace, že jsme mohli mít problémy s dalším financováním. Radimovi se podařilo dát dohromady ekonomiku i lidi.“

Zatím je jisté, že Czudek zůstává trenérem i sportovním ředitelem, přičemž smlouvu má do konce června 2025.

Je vůbec spolupráce obou stran do konce této sezony možná?

„Dneska je povinná,“ uvedl Schreier. „Smlouva platí a pro mě je nepřekročitelná. Bylo by nezodpovědné porušovat ji z jedné nebo druhé strany, smlouvy se mají respektovat.“

A co bude pak? „Klub bude fungovat dál s Petrem, když se s ním dohodneme, anebo bez něj,“ odpověděl Schreier.

„Mám smlouvu do konce června, zatím, a budu tady dělat jako dosud svou profesionální práci,“ uvedl Czudek. „Za mnou je práce, ne nekrology. Ano, také dělám chyby, leccos jsem mohl udělat jinak, ale za svou prací si stojím,“ dodal.

Už ve středu povede družstvo v nadstavbě Národní ligy doma od 18.00 proti Děčínu. „Čeká nás těžký soupeř, je těžká doba. Buď se semkneme a budeme bojovat, anebo to nebude dobré...“

Czudek podotkl, že jako trenér a obzvlášť Opavák v Opavě je pod nepředstavitelným tlakem. „A teď půl roku žiju pod tlakem představenstva, které mi nefandí. Před dvěma roky (to Opava získala titul) mi tady chtěli stavět sochu, ale teď na betonu ušetří.“

Takže, co bude dál?

„Musíme doplnit představenstvo a zfunkčnit vedení klubu, protože odešel předseda představenstva i ředitel klubu,“ konstatoval Schreier.

„Rada města, která má funkci valné hromady klubu, bude nominovat a schvalovat nástupce Radima Vysockého. A budu chtít, abychom upravili organizační strukturu klubu tak, že pozici předsedy představenstva a ředitele klubu oddělíme, i když to bude pro klub o něco dražší.“

Schreier přiznává, že nejsložitější bude na tyto pozice najít v nynější situaci lidi. „K tomu chceme v klidu dohrát sezonu. A také se budeme bavit o dalším působení Petra Czudka v klubu.“

Právě to je příčinou nynějších rozepří. Zatímco Czudek tvrdí, že mu bývalý předseda představenstva Vysocký navrhl, aby si po vypršení kontraktu vybral buď post trenéra, anebo sportovního ředitele, místopředseda představenstva Michal Štěpánek to odmítá. Tvrdí, že žádný takový návrh Czudek nedostal.

Radim Vysocký

„Byl u mě opakovaně a i na představenstvu říkal, že už nechce pokračovat na postu trenéra. To nám avizoval už minulou sezonu,“ prohlásil Štěpánek.

Dodal, že s Czudkem se zná 25 let a jsou kamarádi. „Hodně jsme toho spolu s rodinami prožili, pořád ho jako kamaráda vnímám a vážím si ho jako výborného hráče i trenéra,“ řekl Štěpánek.

Tak co mu nyní na něm vadí?

„Že prezentuje nepravdy přes media a sociální sítě, vše, co se řeklo na představenstvu, kde je šest lidí, je v zápise, a on to vyvrací,“ tvrdí Štěpánek.

Tudíž lže? „Neříká pravdu,“ odpověděl Štěpánek.

„To je pořád dokola, dehonestace, polopravdy, lži,“ namítl Czudek. „Něco se v představenstvu sepsalo, ale Michal Štěpánek nebyl u toho, když mi předseda představenstva položil otázku, zda chci být trenér, anebo sportovní ředitel.“

Mohl by pomoci prodej klubu? K němu už dříve došlo v případě fotbalového Slezského FC, v němž se lidé pod vedením města rovněž rozhádali a který mířil ke krachu.

„Město nemá zájem basketbalový klub prodávat a ani to dělat nemusíme,“ řekl Schreier. „Nevíme však, co udělá nynější stav, kdo z partnerů případně odejde.“

Schreier dodal, že výjimkou by bylo, pokud by si chtěl klub koupit Czudek.

„Pravidelně sázím sportku...“ hořce se usmál opavský trenér.

Čím si vůbec nabídku získat klub zasloužil?

„Je to osobnost, my ho uznáváme, i když řekl, že ho chceme ukřižovat. A pokud se cítí na post generálního manažera, tak to už je kousek k tomu, aby byl majitelem klubu. Ten je stabilizovaný a vhodný manažer ho může ukočírovat,“ řekl Schreier.

Opavští fanoušci děkují za pomoc s likvidací škod po povodni.

Upozornil, že město nebude nikdy dobrým majitelem klubu. „Nemělo ani dojít k tomu, aby provozovalo profesionální kluby, je to anomálie v rámci republiky, město by do komerce nemělo vstupovat. Ale basketbal nechceme řešit jako fotbal, kde jsme museli najít partnera před insolvencí. Basketbal vnímám jinak, ten je důvěryhodný pro fanoušky.“

Czudek připustil, že se dostali do bodu, který si nikdo nepřál. „Je to městský klub, město musí rozhodnout, kdo bude mít otěže. Jedna věc je sportovní stránka a druhá technická, jak klub bude dál fungovat. Dnes jsem se moc nedozvěděl, jak to bude dál. Je potřeba čekat,“ řekl Czudek.