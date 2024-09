Na parkovišti bláto, palubovka drží. Opavští basketbalisté se po povodních vrátili domů

Lidé v Opavě a okolí bojují s následky povodní. Přesto na první domácí duel místních basketbalistů s Nymburkem v tomto ročníku národní ligy přišlo přes dva tisíce fanoušků...

A svůj tým jako vždy povzbuzovali až do samého konce, byť obhájcům titulu podlehl 75:94.

„Je neuvěřitelné, že v této době přišlo tolik diváků, přestože musejí řešit spoustu věcí doma a mají hlavu plnou starostí,“ ocenil příznivce opavský rozehrávač Marek Vyroubal.

„Bohužel jsme dnes nevytlačili lepší výkon, aby naši příznivci byli spokojenější, ale jdeme dál a doufejme, že jim ukážeme i vítězství,“ podotkl opavský trenér Petr Czudek.

Připustil, že povodně mužstvo poznamenaly.

„Realita je taková, jaká je. Minulý zápas v Pardubicích nám vyšel, ale ještě nejsme v topu, jak fyzicky, tak herně, což dneska bylo vidět – netrefovali jsme se,“ uvedl Czudek. „Nemohu klukům upřít snahu, bojovnost, ale Nymburk je jinde. Měl vše načasované, aby postoupil do Ligy mistrů, což se mu povedlo. Jsou nahoře, jsou v pohodě.“

Což se o Opavenech říct nedá.

A není divu. Hromady suti a zničeného zařízení bytů a domů u silnic působí deprimujícím dojmem.

„Nekouká se na to snadno, ale věřím, že lidé jsou tady silní a překonají to,“ řekl nymburský rozehrávač Jakub Tůma. Dodal, že i nymburští basketbalisté jako většina ligových celků Opavanům přispěli na odstranění povodňových škod.

Opavský pivot Miroslav Kvapil pod košem v obležení nymburských hráčů Christiana Bishopa a Jaromíra Bohačíka (vpravo).

Opavští se nechtějí na složité podmínky vymlouvat.

„Ano, trochu nás ty problémy poznamenaly, ale každý v lize ví, že když chcete porazit Nymburk, musí se sejít více věcí. My však teď nejsme v takovém rozpoložení, abychom to dokázali,“ řekl Marek Vyroubal. „Chtěli jsme zápas dostat do koncovky, ale ve druhém poločase nám možná došly síly. Hlavně však musíme zapracovat na obraně, protože dostat doma devadesát čtyři bodů, je hrozně moc.“

Rozehrávač Tůma připustil, že po první půli očekávali, že zápas bude vyrovnanější. „Opavským ale asi trochu došly síly. Po přestávce jsme hodně utekli a nepustili je k bodům, k jejich rychlé hře a doskokům,“ uvedl Jakub Tůma.

Škody jdou do milionů korun

Opavští basketbalisté museli kvůli povodním omezit přípravu. Navíc minulý týden jezdili trénovat do Ostravy, protože voda poškodila i jejich halu.

„Důležitá je palubovka, že je v klidu, že můžeme trénovat,“ uvedl Petr Czudek.

„Říkali nám, že hrací plocha bude teď méně pružit, ale nejsme úplně atletický a skokanský tým, takže nám je to asi úplně jedno,“ pousmál se Švandrlík.

Podle předsedy klubu Radima Vysockého je podstatné, že se voda nedostala na palubovku. „Ale je pod ní, takže tam naší vzduchotechnikou, jakýmisi bypassy, foukáme vzduch, abychom vše vysušili. Věříme, že do konce sezony na této ploše hrát budeme,“ řekl Vysocký.

Takže její zvlnění už nehrozí?

„Stát se může cokoliv, ale vyřešili bychom to jejím překlenutím. Podle všeho by už bylo vidět, kdyby se s palubovkou něco dělo. Spíše máme obavu o podklad pod ní, jak to bude vypadat do budoucna.“

Rozehrávač Opavy Jakub Šiřina se přes nymburského Ondřeje Sehnala snaží protlačit ke koši.

Nejvíc poškozené jsou přízemní místnosti pod tribunami v prstenci kolem hrací plochy. „Máme jich kolem sto třiceti a všechny jsme vyklidili a vyčistili, u všech jsme museli vyhodit dveře, které byly zničené,“ uvedl Radim Vysocký.

Šatny pro domácí a hostující tým už fungují. „Akorát nemáme správné dveře dva metry dvacet, jsou tam kratší, což je nouzové řešení,“ upozornil Vysocký.

„Jo jo, dveře nedovírají ale s tím se nedá nic dělat,“ konstatoval Jakub Tůma.

Zástupci opavského klubu odhadují škody na 18 až 20 milionů korun. „V té částce je ale i pět milionů potřebných na novou palubovku, kterou budeme měnit po sezoně,“ řekl Radim Vysocký. „Těžko říct, co zaplatí pojišťovna, ale hala je města, takže to zřejmě bude muset většinu škod pokrýt.“