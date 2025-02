My Čoudu nedáme, skandovaly žluté tribuny. Opavští fandové stojí za koučem

Byť středeční utkání mělo pořádný náboj přímo na hřišti, většina příznivců ho pojala jako podporu trenérovi a sportovnímu manažerovi klubu Petru Czudkovi.

A podpořili ho i samotní hráči výhrou 80:78.

„Pro kluky je to těžké ten stav, co tady je. Navíc ze včerejška na dnešek zemřel pan Klimt (Vladimír Klimt, jeden ze zakladatelů opavského basketbalu), který mě deset let trénoval a naučil mě mít basket rád...“ řekl dojatý Petr Czudek. „Hráče musím pochválit, jak dřeli, protože nám to nešlo, nemohli jsme se trefit, byla to křeč. Když takový zápas vyhrajete, je to super.“

Opavský trenér Petr Czudek během duelu s Děčínem.

Dění v opavském basketbalu rozbouřila informace šéfů klubu, kteří uvedli, že jim Petr Czudek oznámil, že po 13 letech už nechce v této roli v další sezoně pokračovat. Leč ten namítl, že nic neoznámil, že si jen měl vybrat mezi funkcemi, které má – mezi trenérem a sportovním ředitelem. Spory jsou ale hlubší a už také v osobní rovině.

Část příznivců na úvodní dvě minuty opustila halu. Po návratu mimo jiné skandovali: „My Čoudu nedáme, my si ho necháme!“

Opavský křídelník Luděk Jurečka podotkl, že slyšet byli fandové, co zůstali v hledišti. „Věděli jsme, že se to stane. Od těch, co šli pryč, to bylo gesto. Začátek byl sice špatný, ale pak se vrátili a už to šlo podle našich not,“ podotkl Jurečka.

Až od druhé čtvrtiny začali fandové povzbuzovat svůj tým, který duel rozhodl ve čtvrté čtvrtině, do níž šel za stavu 51:64.

„Ti lidé tady jsou fantastičtí, děkuji jim za podporu, kterou jsem dostal,“ ocenil Petr Czudek diváky, jichž přišlo 1 958. „Drží mě to, abych bojoval a pořád tady byl. Když už se člověku podlamují nohy a vidí lidi, jak povzbuzují nejen mě, ale i kluky, tak to je to nejvíce co člověk jako Opavák může dostat.“

Podporu fandu si pochvalovali i hráči. „Hnali nás za vítězstvím,“ potvrdil křídelník Radek Farský, jenž nastartoval obrat tříbodovým košem. „Dodali nám spoustu energie, kterou jsme potřebovali ve druhém poločase, když se nám nedařilo.“

Jak moc hráči vnímají situaci kolem svého trenéra?

„Řekli jsme si, že se od toho budeme absolutně distancovat, že se na to nebudeme soustředit,“ odpověděl Farský. „Jsme tady od toho, abychom hráli basketbal. Do kabiny se to samozřejmě dostane, ale snažíme se mít čisté hlavy a soustředit se na zápasy. Od toho tady jsme, to je naše práce.“

Připustil, že přesto je těžké soustředit se na basketbal.

Fanoušci opavských basketbalistů přišli na utkání s Děčínem podpořit trenéra Petra Czudka.

„Blízcí, rodina se nás nás ptají, co se děje, ale osobně jsem už na to rezignoval a řekl si, že se k tomu nebudu vyjadřovat,“ dodal Radek Farský. „Smazal jsem si sociální sítě a vůbec nevnímám, co se děje. Doufám, že tak to mají nastavené i spoluhráči a budeme se soustředit, abychom tým v play off dotáhli co nejdále“

Přesto se zdálo, jako by se Opavští rvali i za svého kouče...

„Semkli jsme se jako tým, ale nehrajeme jenom za Petra, my hrajeme i za nás, za všechny, protože většině hráčů končí smlouva a nepředváděli jsme, co jsme chtěli,“ uvedl Farský.