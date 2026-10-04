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Zatím nehrajeme s dostatečným úsilím. Opavské basketbalisty srážejí výkyvy

Jiří Seidl
  15:37
Opavský pivot Šimon Puršl se snaží vystřelit přes bránícího plzeňského Jakuba...

Opavský pivot Šimon Puršl se snaží vystřelit přes bránícího plzeňského Jakuba Kojzara. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opavský Marek Vyroubal střílí přes plzeňského Jakuba Kojzara.
Opavský pivot Elijah Tucker.
O míč se přetahují plzeňský Dominik Thurnwald a opavský Kryštof Kavan.
Opavský Jakub Slavík (vlevo) v souboji o míč s plzeňským Jiřím Paidarem.
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Basketbalisté Opavy ani v pátém zápase domácí soutěže nepředvedli přesvědčivý výkon. Plzeň sice porazili 92:82, proti nejhoršímu celku ligy se ale trápili do poslední čtvrtiny.

Opavský trenér David Zach souhlasí, že dvě výhry z úvodních pěti utkání ligy nejsou podle jejich představ. „Samozřejmě se o tom bavíme. Ale v sobotu jsme vyhráli a budeme mít z čeho čerpat do dalších zápasů,“ řekl Zach.

Přesto, v čem vidí příčiny pomalejšího opavského rozjezdu?

„Těch důvodů je asi víc. Určitě nějaká dílčí nesehranost týmu, forma některých hráčů. Samozřejmě i kvalita soupeřů, hráli jsme na Slavii, doma s Ostravou, která podala výborný výkon,“ připomněl. „Zatím nehrajeme s dostatečným úsilím zejména v prvním poločase. Sezona je ale dlouhá, máme teď tým zdravý, takže musíme tvrdě pracovat. A věřím, že pokud vytrváme, budeme pravidelně vítězit.“

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Opavští v sobotu s Plzní po dobrém startu od druhé části hry dotahovali vedení soupeře.

„Přestali jsme dávat body, to nás trošku zviklalo. Plzni se rozstřílel D’Amico, přičemž jsme věděli, že ho nesmíme nechat zakončovat,“ zmínil Zach autora šesti trojek a celkem 23 bodů. „Plzeňští získali sebevědomí a nám se trošku přestalo dařit. O to cennější je, že jsme vyhráli, i když to nebyl perfektní výkon.“

Opavanům nešla ani jejich jindy silná zbraň – střelba trojek. Ty proměnili jen čtyři, zatímco hosté 16.

„Neměli jsme plán moc střílet za tři,“ upozornil trenér Zach. „Chtěli jsme hrát hodně dovnitř, hodně na pivoty, protože tam měla být naše síla, což se potvrdilo. Šimon Puršl a Elijah Tucker dali čtyřicet čtyři bodů. Náš gameplan byl využívat pivoty v druhém postavení a z toho pramení, že jsme tříbodových střel tolik neměli.“ Celkem 16 na rozdíl od 38 Plzeňanů.

Opavský pivot Elijah Tucker.

Šimon Puršl potvrdil, že snahou týmu bylo útočit víc přes vysoké hráče pod košem. „Že tam bychom mohli najít klíč na Plzeň. A fungovalo to,“ řekl Puršl, který dal 23 bodů, měl šest doskoků a s Tuckerem tým táhl. „Jakmile člověk dá na začátku pár košů, chytí se a hraje se mu dobře.“

Zach dodal, že na pivoty makalo celé mužstvo. „Oni dávali body, ale bez ostatních by se jim hrálo hůř. Takže, pokud dneska dal někdo méně bodů, neznamená to, že neodvedl nějaký kus práce. Ale jsem samozřejmě moc rád, že se pivotům takhle dařilo,“ uvedl David Zach.

Plzeňský křídelník a pivot Jakub Kojzar byl s výkonem svých spoluhráčů spokojený. „Ukázali jsme, že i mladý tým, jaký máme, dokáže soupeřit s tak ostřílenými borci jaké má Opava,“ těšilo ho.

Uznal ale, že Opavští byli k poražení.

„Ve čtvrté čtvrtině nám ale došly síly, náš focus šel níž a níž a už jsme se nedokázali vrátit do hry, kterou jsme předváděli první tři čtvrtiny,“ řekl Kojzar a upozornil, že jim chyběli zranění Michal Svojanovský a František Váňa.

Opavské ve snaze dohnat protivníka zpomalovaly i časté ztráty, byť jich měli méně než hosté – 13:22. „Byla to jedna z hlavních věcí, co nás brzdila,“ souhlasil Šimon Puršl. „Proti Plzni jsme měli hrát mnohem jednodušeji. Kvalitu proti takovému soupeři musíme prokázat jednoduchými akcemi. A jak jsme tam potom možná i kvůli nervozitě hledali něco víc, měli jsme hodně ztrát.“

Opavský Marek Vyroubal střílí přes plzeňského Jakuba Kojzara.

Čím tedy Opavané odpor nováčka nakonec zlomili?

„Měli jsme na konci trochu víc sil. K tomu jsme ve druhém poločase hodně zlepšili i obranu. Začali jsme být důslednější než v první půli,“ odpověděl Puršl.

„Plzeň, která v uvozovkách neměla co ztratit, hrála velmi slušně hlavně od druhé čtvrtiny, její hráči se trefovali, a to nás trochu sráželo,“ konstatoval David Zach. „Důležité bylo, že jsme zůstali soustředění a snažili se dál dobře bránit. Že jsme vytrvali.“

Opavané nemají čas na další sehrávání, jelikož už ve středu vstoupí do FIBA Cupu domácím utkáním skupiny A se Splitem.

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