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Opava našla v Europe Cupu tvář, na Split to ale bylo málo. První zápas prohrála

Jiří Seidl
  21:18
Opavský Ethan Chargois v souboji se splitským Mindaugasem Kačinasem.

Opavský Ethan Chargois v souboji se splitským Mindaugasem Kačinasem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opavský křídelník Jan Švandrlík bojuje o balon se splitským Vitem Kučićem.
Opavský Jalen Montgomery se snaží obejít Mindaugase Kačinase ze Splitu.
Opavský pivot Elijah Tucker dává v pohárovém utkání se Splitem koš.
Opavský Jalen Montgomery doskakuje míč nad splitským Matićem Rebecem.
6 fotografií
Díky velké bojovnosti, která je zdobila ve druhém poločase, basketbalisté Opavy zdramatizovali úvodní utkání skupiny A FIBA Europe Cupu se Splitem, načež prohráli 68:74 (13:17, 32:41, 53:55). „Je to hořká prohra, protože dneska jsme měli velkou kvalitu,“ prohlásil opavský trenér David Zach.

„Split byl favorit utkání, ale kluci hráli výborně. Byl to úplně jiný mančaft, ten správný. Takovou tvář chceme mít nejen v poháru, ale i v lize,“ řekl kouč.

Leč začátek a vůbec první půle napínavému závěru nenapovídal.

„První poločas jsem neviděl úplně černě,“ namítl Zach. „Na to, jak nám to nešlo střelecky, jsme pořád byli v zápase. Dobře jsme bránili, hráli jsme tvrdě.“

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Ostatně Opavští během úvodních pěti minut nasbírali pět faulů. K tomu se nemohli chytit střelecky, několikrát netrefili ani obroučku, a tak doháněli až 13bodový náskok Splitu.

„Ty fauly tam byly, tomu se člověk nevyhne, navíc jsme potřebovali hrát tvrdě. A jak moc, to je na rozhodčích,“ konstatoval kouč.

„My jsme hlavně nechtěli nechat soupeře rozběhnout, dostat ho do pohody,“ komentoval vyšší počet faulů křídelník Jan Švandrlík. „Máme širokou rotaci hráčů, takže v uvozovkách, když ty fauly zamezí nějakým lehkým košům, jsou dobře zvolené.“

Opavský křídelník Jan Švandrlík bojuje o balon se splitským Vitem Kučićem.

A proč se Opavským nedařilo střelecky především z dálky, čímž jsou pověstní?

„Vždycky o nás všichni říkají, že pálíme jenom za tři. Tak myslím, že dneska jsme ukázali, že jsme málem vyhráli utkání se čtyřmi trojkami. Soupeř jich měl jedenáct,“ odpověděl Zach.

„Netrefovali jsme se,“ uznal Švandrlík. „Ale díkybohu jsme střelecký výpadek dokázali nahradit bojovností, dát body jinak než z dálky, a držet se v zápase. Bohužel v koncovce nám chybělo trošku štěstí.“

Opavští se museli vyrovnat i s absencí Matěje Svobody, který má podezření na natržený přitahovač na noze. „Už ho to trápilo delší dobu. Hrál s tím zápasy, i když nebyl stoprocentní. Chtěl bojovat, ale usoudili jsme , že to musíme řešit, protože se jeho stav nezlepšoval,“ řekl Zach. „Matěj chyběl, ale dnes jsme podali týmový výkon a spousta kluků ukázala, že u nás to není o jednom hráči. A že nám chybí hráč takových kvalit jako Matěj, neznamená, že nemůžeme hrát vyrovnaně i v Evropě.“

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Domácí poprvé srovnali ve 27. minutě po trojce Jakuba Slavíka na 49:49. Minutu před koncem základní hrací doby po trefě Ethana Chargoise vedli 68:67.

Střelecky opavský tým se 17 body táhl pivot Šimon Puršl, jenže za stavu 68:69 nedal dva trestné hody a Opavští se propadli do šestibodové ztráty.

„Spousta lidí vidí tu koncovku, ale Šimon byl náš nejlepší střelec, naši pivoti si dobrou formu z minulého utkání s Plzní přenesli i do tohoto zápasu,“ upozornil Zach. „Split nakonec ukázal svoji kvalitu. Jejich klíčoví hráči, kteří jsou opravdu velmi dobří, je podrželi.“

Opavský křídelník Jan Švandrlík bojuje o balon se splitským Vitem Kučićem.
Opavský Ethan Chargois v souboji se splitským Mindaugasem Kačinasem.
Opavský Jalen Montgomery se snaží obejít Mindaugase Kačinase ze Splitu.
Opavský pivot Elijah Tucker dává v pohárovém utkání se Splitem koš.
6 fotografií

Švandrlík podotkl, že to bylo takové hořkosladké utkání. „Na jednu stranu asi dneska můžeme být nějakým způsobem pyšní na náš bojovný výkon, na druhou basket je o tom vyhrát zápas, a to jsme nedokázali...“ povzdechl si.

Příští týden ve středu Opavané nastoupí v gruzínském Batumi a týden nato v kosovské Mitrovici, kde působí tým Trepca. Doma se v poháru znovu představí 28. října s německým Trierem, načež první polovinu zápasů ve skupině zakončí 4. listopadu v řeckém Patrasu. Do další fáze FIBA Europe Cupu postoupí první dva celky.

Evropský pohár FIBA basketbalistů

Skupina A - 1. kolo

Opava - Split 68:74 (13:17, 32:41, 53:55)
Nejvíce bodů: Puršl 17, Slavík 15, Chargois a Šiřina po 9 - Kučič 17, Johnson 14, Kačinas 11

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