Musíme najít cestu, jak z krize ven, uvědomuje si opavský trenér Zach

„Šesté místo je samozřejmě zklamání,“ potvrdil trenér David Zach. „Chceme hrát o nejlepší čtyřku. Tam bychom měli směřovat. Samozřejmě si můžeme říct, že rozhoduje play off, ale na to se upínat nejde. Nemůžeme hrát celou sezonu špatně a ve vyřazovací části zachraňovat lepší umístění, to by nebyla úplně správná strategie, i když víme, že už tady historicky vyšla.“
To trenér připomněl rok 2023, kdy Opavané získali titul, byť do play off šli až z předkola. „Nicméně chceme být tentokrát výš, abychom měli v play off co nejlepší pozici,“ podotkl David Zach.
Opavští po prohře s Brnem 79:89 mají zatím nejhorší bilanci v sezoně – čtyři porážky za sebou.
„Na Opavu je to nezvyklé,“ uznal trenér. „Na druhou stranu si řekněme, s kým jsme prohráli – s Nymburkem, který je první, s Děčínem, jenž je čtvrtý, s druhými Pardubicemi a nyní s třetím Brnem.“
V sobotu nechybělo mnoho, aby jeho svěřenciutkání otočili, jelikož 93 vteřin před koncem čtvrté čtvrtiny Person proměnil dva trestné hody, čímž snížil náskok hostů na 79:81. Leč naděje na obrat srazil Jelínek dvěma trojkami...
„Jelínek a Kejval podali nadstandardní výkony, podrželi soupeře v důležitých momentech,“ řekl Zach.
„Rozhodly detaily, možná ty moje dvě trojky, ale nejen ony. Bylo to náročné, protože Opava má kvalitní tým a obzvlášť doma před svými fanoušky je silná,“ upozornil brněnský křídelník Jelínek.
V závěru se prosadil po tom, co jeho spoluhráč Svoboda neproměnil dvě šestky a Opavané míč nedoskočili.
„Může to vypadat, že ten jeden doskok rozhodl, ale rozdíl, který jsme už nedokázali vyřešit, vznikl ve druhé polovině první čtvrtiny,“ připomněl Zach, že úvodní desetiminutovku prohráli 10:24. „A na vítězství nám nestačilo ani to, že jsme pak vyhráli druhou, třetí i poslední čtvrtinu, což je frustrující.“
Proč se tedy Opavanům nedaří?
„Těch věcí je určitě víc, ale momentálně nejsme ve formě,“ odpověděl Zach. „Máme krizi, což není nic neobvyklého. Může se to stát každému, nicméně úspěšné týmy se z ní rychle dostanou. A my musíme najít cestu, jak z ní ven.“
Mohly by pomoci i nějaké hráčské změny? „Možné je všechno,“ uvedl Zach. „Zvažujeme, jak si teď pomoci. Určitě je i to téma, ale momentálně není nic, co by se mělo do dalšího utkání stát.“
Kouč připomněl, že měli dobrý začátek sezony, ale pak přišla vlna zranění. Ostatně nyní citelně chybí rozehrávač Jakub Šiřina. „Má naražená žebra, což je velice nepříjemné zranění. Může nám scházet ještě týden, ale také se jeho stav může zlepšit rychleji. Zatím to na hraní není, ale věříme, že bude co nejdříve zpátky,“ konstatoval Zach.
Upozornil i na náročný program mužstva, které hraje i Severoevropskou basketbalovou ligu (ENBL). V ní jsou Opavští po sedmi kolech třetí z 26 mužstev. A pochvalují si konfrontaci s týmy z Belgie, Anglie, Chorvatska, Islandu, Kosova, Estonska a Slovenska, s nimiž se utkávají v základní části.
„Stoprocentně nás ty zápasy posouvají dál. Je to pro nás přítěž, ale chceme tu soutěž hrát,“ uvedl Zach. „Musíme si zvyknout na více zápasů, protože tentokrát budeme v ENBL hrát i play off. Budeme dál tvrdě pracovat a snažit se v dalším zápase uspět.“
Tím bude už v pondělí první střetnutí čtvrtfinále Českého poháru, v něm od 18.00 přivítají Děčín. Do ligové nadstavby vstoupí 25. ledna v Nymburce.