Musíme najít cestu, jak z krize ven, uvědomuje si opavský trenér Zach

Jiří Seidl
  22:03
V prvních osmi kolech národní ligy basketbalisté Opavy šestkrát vyhráli a drželi se druzí, ale do nadstavbové skupiny A1 jdou z šesté příčky. Ba co víc, základní část zakončili čtyřmi porážkami v řadě, v sobotu doma podlehli Brnu 79:89.
Opavský trenér David Zach dává pokyny rozehrávači Lavonu Wesleymu Personovi.

Opavský trenér David Zach dává pokyny rozehrávači Lavonu Wesleymu Personovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Doskok pivotů, brněnského Adama Kejvala a opavského Šimona Puršla
Brněnský pivot Adam Kejval fauluje opavského Šimona Puršla.
Brněnský Viktor Půlpán se snaží zabránit opavskému Marku Vyroubalovi ve...
Šimon Puršl z Opavy nahrává kolem brněnského Milana Stráněla.
9 fotografií

„Šesté místo je samozřejmě zklamání,“ potvrdil trenér David Zach. „Chceme hrát o nejlepší čtyřku. Tam bychom měli směřovat. Samozřejmě si můžeme říct, že rozhoduje play off, ale na to se upínat nejde. Nemůžeme hrát celou sezonu špatně a ve vyřazovací části zachraňovat lepší umístění, to by nebyla úplně správná strategie, i když víme, že už tady historicky vyšla.“

To trenér připomněl rok 2023, kdy Opavané získali titul, byť do play off šli až z předkola. „Nicméně chceme být tentokrát výš, abychom měli v play off co nejlepší pozici,“ podotkl David Zach.

Opavští po prohře s Brnem 79:89 mají zatím nejhorší bilanci v sezoně – čtyři porážky za sebou.

Brněnský pivot Adam Kejval fauluje opavského Šimona Puršla.

„Na Opavu je to nezvyklé,“ uznal trenér. „Na druhou stranu si řekněme, s kým jsme prohráli – s Nymburkem, který je první, s Děčínem, jenž je čtvrtý, s druhými Pardubicemi a nyní s třetím Brnem.“

V sobotu nechybělo mnoho, aby jeho svěřenciutkání otočili, jelikož 93 vteřin před koncem čtvrté čtvrtiny Person proměnil dva trestné hody, čímž snížil náskok hostů na 79:81. Leč naděje na obrat srazil Jelínek dvěma trojkami...

„Jelínek a Kejval podali nadstandardní výkony, podrželi soupeře v důležitých momentech,“ řekl Zach.

„Rozhodly detaily, možná ty moje dvě trojky, ale nejen ony. Bylo to náročné, protože Opava má kvalitní tým a obzvlášť doma před svými fanoušky je silná,“ upozornil brněnský křídelník Jelínek.

Ostrava si zajistila nadstavbu A1, Ústí si ve vyprodaném derby poradilo s Děčínem

V závěru se prosadil po tom, co jeho spoluhráč Svoboda neproměnil dvě šestky a Opavané míč nedoskočili.

„Může to vypadat, že ten jeden doskok rozhodl, ale rozdíl, který jsme už nedokázali vyřešit, vznikl ve druhé polovině první čtvrtiny,“ připomněl Zach, že úvodní desetiminutovku prohráli 10:24. „A na vítězství nám nestačilo ani to, že jsme pak vyhráli druhou, třetí i poslední čtvrtinu, což je frustrující.“

Proč se tedy Opavanům nedaří?

„Těch věcí je určitě víc, ale momentálně nejsme ve formě,“ odpověděl Zach. „Máme krizi, což není nic neobvyklého. Může se to stát každému, nicméně úspěšné týmy se z ní rychle dostanou. A my musíme najít cestu, jak z ní ven.“

Mohly by pomoci i nějaké hráčské změny? „Možné je všechno,“ uvedl Zach. „Zvažujeme, jak si teď pomoci. Určitě je i to téma, ale momentálně není nic, co by se mělo do dalšího utkání stát.“

Šimon Puršl z Opavy nahrává kolem brněnského Milana Stráněla.

Kouč připomněl, že měli dobrý začátek sezony, ale pak přišla vlna zranění. Ostatně nyní citelně chybí rozehrávač Jakub Šiřina. „Má naražená žebra, což je velice nepříjemné zranění. Může nám scházet ještě týden, ale také se jeho stav může zlepšit rychleji. Zatím to na hraní není, ale věříme, že bude co nejdříve zpátky,“ konstatoval Zach.

Upozornil i na náročný program mužstva, které hraje i Severoevropskou basketbalovou ligu (ENBL). V ní jsou Opavští po sedmi kolech třetí z 26 mužstev. A pochvalují si konfrontaci s týmy z Belgie, Anglie, Chorvatska, Islandu, Kosova, Estonska a Slovenska, s nimiž se utkávají v základní části.

„Stoprocentně nás ty zápasy posouvají dál. Je to pro nás přítěž, ale chceme tu soutěž hrát,“ uvedl Zach. „Musíme si zvyknout na více zápasů, protože tentokrát budeme v ENBL hrát i play off. Budeme dál tvrdě pracovat a snažit se v dalším zápase uspět.“

Tím bude už v pondělí první střetnutí čtvrtfinále Českého poháru, v něm od 18.00 přivítají Děčín. Do ligové nadstavby vstoupí 25. ledna v Nymburce.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Sparta získala posilu z Premier League, přichází Irving, parťák Součka z West Hamu

Aktualizujeme
Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v současném ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Musíme najít cestu, jak z krize ven, uvědomuje si opavský trenér Zach

Opavský trenér David Zach dává pokyny rozehrávači Lavonu Wesleymu Personovi.

V prvních osmi kolech národní ligy basketbalisté Opavy šestkrát vyhráli a drželi se druzí, ale do nadstavbové skupiny A1 jdou z šesté příčky. Ba co víc, základní část zakončili čtyřmi porážkami v...

18. ledna 2026  22:03

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Odplata za Berlín. Memphis se s Evropou loučil vítězně, v Londýně zářil Morant

Paolo Banchero z Orlando Magic smečuje i přes snahu Cedrica Cowarda a Jarena...

Basketbalisté Memphisu oplatili v druhém evropském utkání v Londýně porážku Orlandu z Berlína a zvítězili 126:109. Před třemi dny v německé metropoli prohráli Grizzlies s Magic 111:118.

18. ledna 2026  21:07

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

18. ledna 2026  20:20

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

Vzpomněl jsem si na Nové Město a minul, líčil Mikyska. Ale střelbu chce ještě zrychlit

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

To byl fičák! Takový individuální závod ještě Tomáš Mikyska za svou kariéru ve Světovém poháru nezažil. Dvě kola strávil při stíhačce v Ruhpoldingu ve společnosti těch nejlepších, v boji o nejlepší...

18. ledna 2026  19:41

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 18:21

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

18. ledna 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.