Opavští rozjedou osmdesátý ročník v klubové historii v sobotu doma od 18.30 s Pardubicemi.
„Naše cíle se nemění, chceme hrát v horní čtyřce. O medaile. A v evropském poháru (Severoevropské basketbalové lize ENBL) postoupit ze skupiny,“ řekl předseda představenstva BK Opava Viktor Cvek s tím, že mužstvo na to podmínky má.
„Tým je silný, chceme hrát na špici,“ zdůraznil sportovní manažer Martin Gniadek.
„Hodně bude záležet na tom, jak odstartujeme. Věřím, že dobře. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, můžeme mířit hodně vysoko,“ prohlásil David Zach, načež shrnul změny v kádru.
Podotkl, že za odchody pivota Miroslava Kvapila a křídelníka Radka Farského byla snaha okysličit tým. „S Mirkem jsme se ale ani nedomluvili na další spolupráci,“ přiznal Zach. „Měli jsme už dost hráčů podepsaných během sezony, a tak jsme se rozhodli dát prostor mladému Davidu Motyčkovi.“
Slavné jméno pro Opavu: Wesley Person Jr. měl v NBA otce i strýce
Místo Farského přišel Američan Wesley Person. „Měl by nahradit Farského kreativitu a střeleckou potenci Luďka Jurečky, který je nově mým asistentem,“ řekl David Zach.
Druhým cizincem v týmu je americký pivot Clevon Brown. „To je částečně náhrada za Roba Howarda i Mirka Kvapila, který v některých věcech tvořil zajímavé duo s Radkem Kouřilem.“
Opavští nadále čekají na návrat křídelníka Františka Váni, který už několikátý rok bojuje se zraněními. „Než bude moci znovu hrát, dáme prostor mladým hráčům z B týmu a devatenáctky,“ uvedl Zach. „Trénuje jich s námi sedm a v přípravě už na hřišti sbírali i první minuty.“
Zach upozornil, že prvotní myšlenkou bylo posílit tým z českých zdrojů. „Měli jsme vytipovaných několik kandidátů, ale ukázalo se, že buď mají platné smlouvy, anebo už měli domluvené angažmá v zahraničí, což nás nasměrovalo do ciziny,“ prohlásil David Zach.
To potvrdil Martin Gniadek: „Chceme dál stavět spíše na českých nejlépe regionálních hráčích a doplňovat je kvalitními posilami ze zahraničí. Doufám, že se noví kluci stanou našimi oporami,“ řekl Gniadek.
„Změny se pozitivně přenášejí do tréninkového procesu, kdy si zvykáme na nový model trénování, máme víc tréninků, přičemž je na nich vidět větší dravost,“ uvedl křídelník Jakub Slavík.
Obměna družstva je podle něj znát. „Líbí se mi spolupráce Radka a Clevona (Kouřila a Browna), velkou pomocí je Wesley (Person), který je zdatný ve hře jeden na jednoho a když se trápíme, je schopný dát koš. Ty souhry se už pomalu rýsují a teď je musíme naplno ukázat v sezoně.“
Cítím obrovskou zodpovědnost, řekl nový trenér opavských basketbalistů Zach
Slavík si přeje, aby osmdesátou sezonu opavského klubu završili nějakou medailí. „Abychom tak pokřtili i novou palubovku,“ připomněl, že po loňské povodni hala prošla řadou úprav.
Nápravy škod přišly zhruba na 13 a půl milionu korun.
„Škody byly velké, ale tím, že jsme byli na velkou vodu připraveni, se nám je podařilo zmírnit,“ konstatoval výkonný ředitel klubu Radim Vysocký. „První fáze, což byla výměna dveří, opravy podlah a výmalba, stála tři a půl milionu korun.“
Nová palubovka, na které Opavští odehráli první duel v sobotu, přičemž porazili NH Ostrava 102:84, přišla na deset milionů korun. „Z větší části novou hrací plochu platilo město, které je majitelem haly, a část peněz jsme dostali i od Národní sportovní agentury,“ řekl Vysocký.
Dodal, že nová palubovka odpovídá nejnovějším trendům a předpisům Mezinárodní basketbalové federace FIBA, takže v Opavě se mohou hrát všechny mezinárodní zápasy.
Ostatně už ve čtvrtek od 19.30 se tam v kvalifikaci EuroCupu utkají basketbalistky SBŠ Ostrava se švýcarským celkem BBC Troistorrents-Chablais.
A hala bude stejně jako loni hostit i zápasy Ligy mistrů, pro které si ji vzhledem k špatné bezpečnostní situaci ve své zemi vybral izraelský tým Bnei PenLink Herzliya.
„Navíc je palubovka i příznivější ke zdraví hráčů, je pružnější,“ konstatoval Radim Vysocký.
„Od všech změn si slibujeme, že se z Opavy stane velmi silný konkurent Nymburka,“ upozornil Gniadek. „Vše začíná od mládeže, takže plánujeme školskou ligu, na kterou naváže vrcholové sportovní centrum mládeže. To chceme zviditelnit a přilákat do něj další talenty z okolí Opavy a kraje. To však bude dlouhodobější práce.“