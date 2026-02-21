Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

  18:53aktualizováno  19:01
Ne kapitán, jak bývá zvykem, ale trenér převzal trofej za třetí místo v Českém poháru, kterou vybojovali basketbalisté Opavy v souboji s Ústím nad Labem. V domácím prostředí zvítězili 95:70.
Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby...

Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby šel převzít pohár za třetí místo v Českém poháru.

Opavský křídelník Filip Zbránek se mezi ústeckými protihráči snaží probít ke koši.
Opavské křídlo Kryštof Kavan (vpravo) se pokouší obejít ústeckého Kimaniho Lawrence.
Clevon Brown (vpravo) z Opavy sleduje, jak ústecký Kimani Lawrence atakuje koš.
Opavský basketbalista Jakub Slavík sleduje míč na ruce ústeckého Nicholase Johnsona.
„Bylo to absolutně nečekané, byl jsem v šoku,“ řekl opavský trenér David Zach, jehož k přebrání trofeje dotlačil kapitán Jakub Šiřina. „Nechtěl jsem tam jít, nechtěl jsem brát pozornost na sebe, ale Kuba je legenda, mám k němu obrovský respekt, takže když mi dal najevo, že trvá na tom, abych tam šel, tak jsem ho poslechl.“

Pro Zacha je pohárový bronz prvním úspěchem, který získal jako hlavní kouč v nejvyšší domácí soutěži. Tím je první sezonu.

„Jsem dojatý a vděčný, že se to povedlo. Ano, je to pro mě osobní úspěch, ale je to výsledek tohoto týmu, práce, kterou tady děláme. Navíc v této sezoně,“ zmínil nevyrovnané výkony mužstva a řadu zranění, která Opavany provází. „Je na nás velký tlak, velké očekávání, protože logicky máme hrát co nejvýše. Jsme jako na houpačce, takže to byla příležitost, jak získat nějakou první trofej, což jsme zvládli.“

Porazili Ústí nad Labem, s nímž ve středu doma v lize padli 81:88.

Proboha, kde jsou trenky?! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

„Rozhodla agresivita. Od začátku jsme byli nastavení, že budeme hrát celých čtyřicet minut důrazně,“ zmínil David Zach rozdíl oproti předešlému duelu.

„Důležité bylo nasazením všech hráčů. Hráli jsme s energií a nenechali soupeři ani centimetr volného místa,“ potvrdil opavský křídelník Filip Zbránek.

„Vyšel nám nástup do druhé poloviny, kdy jsme nenechali soupeře chytit, pohlídali jsme si ho. Ta třetí čtvrtina byla důležitá, protože ta nám v tom ligovém utkání s Ústím zlomila vaz,“ připomnělo křídlo vítězů Jakub Slavík. „Dobře jsme bránili, skvěle doskakovali, takže jsme splnili jeden z našich předsezónních cílů – zisk medaile v Českém poháru.“

Opavští basketbalisté se radují z třetího místa v Českém poháru.

Rovněž trenér Zach ocenil doskoky mužstva. Na ty Opavané vyhráli 62:39. „Nestříleli jsme nijak perfektně, procento střelby jsme neměli excelentní, ale vyhráli jsme doskokem. Poučili jsme se z toho středečního zápasu,“ prohlásil David Zach.

„Přišlo mi, jako kdyby si všichni mysleli, že to půjde samo. Opava nás přeskákala, měla asi třicet útočných doskoků a s takovým počtem nemůžeme hrát. Domácí víc chtěli, víc bojovali,“ konstatoval ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral. „Je to zklamání, medaili jsme chtěli, ale za takový výkon bychom si ji absolutně nezasloužili.“

Český pohár basketbalistů

Finálový den v Opavě – zápas o 3. místo

BK Opava - BK Sluneta Ústí nad Labem 95:70 (27:21, 46:39, 75:57)
Nejvíce bodů: Gray 21, Puršl 12, Brown, Kavan a Slavík po 10, Šiřina a Švandrlík po 8, Váňa 7, Person 6 - Johnson 12, K. Lawrence a Vyoral po 11, Young 10, Davidson 8, Potoček 6.

