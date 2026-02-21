Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

„Bylo to absolutně nečekané, byl jsem v šoku,“ řekl opavský trenér David Zach, jehož k přebrání trofeje dotlačil kapitán Jakub Šiřina. „Nechtěl jsem tam jít, nechtěl jsem brát pozornost na sebe, ale Kuba je legenda, mám k němu obrovský respekt, takže když mi dal najevo, že trvá na tom, abych tam šel, tak jsem ho poslechl.“
Pro Zacha je pohárový bronz prvním úspěchem, který získal jako hlavní kouč v nejvyšší domácí soutěži. Tím je první sezonu.
„Jsem dojatý a vděčný, že se to povedlo. Ano, je to pro mě osobní úspěch, ale je to výsledek tohoto týmu, práce, kterou tady děláme. Navíc v této sezoně,“ zmínil nevyrovnané výkony mužstva a řadu zranění, která Opavany provází. „Je na nás velký tlak, velké očekávání, protože logicky máme hrát co nejvýše. Jsme jako na houpačce, takže to byla příležitost, jak získat nějakou první trofej, což jsme zvládli.“
Porazili Ústí nad Labem, s nímž ve středu doma v lize padli 81:88.
Proboha, kde jsou trenky?! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo
„Rozhodla agresivita. Od začátku jsme byli nastavení, že budeme hrát celých čtyřicet minut důrazně,“ zmínil David Zach rozdíl oproti předešlému duelu.
„Důležité bylo nasazením všech hráčů. Hráli jsme s energií a nenechali soupeři ani centimetr volného místa,“ potvrdil opavský křídelník Filip Zbránek.
„Vyšel nám nástup do druhé poloviny, kdy jsme nenechali soupeře chytit, pohlídali jsme si ho. Ta třetí čtvrtina byla důležitá, protože ta nám v tom ligovém utkání s Ústím zlomila vaz,“ připomnělo křídlo vítězů Jakub Slavík. „Dobře jsme bránili, skvěle doskakovali, takže jsme splnili jeden z našich předsezónních cílů – zisk medaile v Českém poháru.“
Rovněž trenér Zach ocenil doskoky mužstva. Na ty Opavané vyhráli 62:39. „Nestříleli jsme nijak perfektně, procento střelby jsme neměli excelentní, ale vyhráli jsme doskokem. Poučili jsme se z toho středečního zápasu,“ prohlásil David Zach.
„Přišlo mi, jako kdyby si všichni mysleli, že to půjde samo. Opava nás přeskákala, měla asi třicet útočných doskoků a s takovým počtem nemůžeme hrát. Domácí víc chtěli, víc bojovali,“ konstatoval ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral. „Je to zklamání, medaili jsme chtěli, ale za takový výkon bychom si ji absolutně nezasloužili.“
Český pohár basketbalistů
Finálový den v Opavě – zápas o 3. místo
BK Opava - BK Sluneta Ústí nad Labem 95:70 (27:21, 46:39, 75:57)