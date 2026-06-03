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Prostějov místo Olomouce. Basketbalisté mají nový domov, školní tělocvična nestačí

Václav Havlíček
  13:19
Školní tělocvičně odzvonilo, basketbalové Olomoucko dostane nový, důstojnější domov. Od nové sezony NBL, české nejvyšší soutěže, bude své domácí zápasy hrát v hale prostějovského Sportcentra DDM. Důvodem jsou stále přísnější podmínky od vedení ligy na vybavení a parametry sportovišť. Pro Olomoucko nepůjde o krok do neznáma, v Prostějově už působilo, naposledy v roce 2021.
Prostějovská hala Sportcentra DDM je novým domovem basketbalistů Olomoucka.

Prostějovská hala Sportcentra DDM je novým domovem basketbalistů Olomoucka. | foto: BK Olomoucko

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Také v uplynulé sezoně sehrál hanácký celek pár zápasů ve druhém největším městě Olomouckého kraje. Šlo převážně o utkání v neoficiální evropské soutěži ENBL, Prostějov nicméně viděl i utkání tuzemské NBL Olomoucka s Hradcem.

„Chceme svůj klub prezentovat jako basketbalového zástupce celého regionu, nikoliv jen města Olomouc. V prostějovské hale Sportcentra DDM se cítíme dobře. Prostějov je basketbalové město s velkou základnou fanoušků napříč generacemi i hráčů ve všech věkových kategoriích,“ prohlásil před utkáním s Hradcem prezident klubu Libor Špunda.

Možná ani netušil, že za pár týdnů bude muset řešit trvalý přesun.

Olomoucká Čajkaréna přijde o basketbalovou NBL.

Zázemí olomoucké Čajkarény rozhodně není zastaralé. Naopak jde o moderní školní tělocvičnu, která je vybavena mobilními tribunami. Od příštího roku ale přestane splňovat licenční podmínky. Už teď nestačila ani na zmiňovanou ENBL.

„Zápasy v Čajkaréně byly pro nás skvělé, zažili jsme skvělou atmosféru ve vyprodané hale, získali bronzovou medaili. Ve městě se podařilo rozpoutat basketbalovou euforii. Na druhou stranu je třeba přiznat, že Čajkaréna je špičková tělocvična, ale není to sportovní hala a požadavky na zázemí jsou stále přísnější. Nejvyšší soutěž by se v ní dál hrát nedala,“ shrnul Špunda.

Olomoucká hala by nicméně o vrcholový basket úplně přijít neměla. Klub bude jednat o možnosti některé ligové nebo pohárové střetnutí odehrát právě v Olomouci. „Moc si vážíme dlouhodobé podpory příznivců, proto se budeme snažit, abychom mohli některé zajímavé zápasy odehrát na místě, které bylo několik let naším domovem,“ prohlásil Špunda.

Prezident klubu věří, že olomoučtí fanoušci si najdou cestu i do dvacet kilometrů vzdáleného Prostějova. Tamější hala Sportcentra DDM splňuje všechny podmínky pro účast v Maxa NBL i evropských soutěžích.

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„Hala byla při našich zápasech v Prostějově opakované plná. Třeba atmosféra při zápase s Iraklisem Soluň byla fantastická,“ těší Špundu.

Prostějov už má teď ve městě také volejbalovou extraligu žen, druhou fotbalovou ligu, třetí nejvyšší soutěž hokejistů a také vyhlášenou tenisovou akademii či cyklistický oddíl. K tomu přibude nejvyšší basketbalová liga. „Basket jsem chtěl, navrhoval jsem aby tady byl. Věřím, že to pro nás nebude přítěž,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO).

Sportovní haly? V Olomouci nedostatkové zboží

Do Prostějova se nejvyšší soutěž vrací po pěti letech. Dlouho platilo, že jediným krajským zástupcem mezi basketbalovou elitou byli prostějovští Orli. Ti však v roce 2017 zkrachovali. Licenci tehdy koupilo nově vzniklé BK Olomoucko, jež ještě následující čtyři roky hrálo v Prostějově.

V roce 2021 došlo ke změně v klubové struktuře, když se tehdejší sportovní manažer klubu Michal Pekárek stal spolumajitelem klubu a jeho prezidentem, načež se rozhodl klub přemístit právě do Olomouce.

Tam Olomoucko vydrželo pět let, během kterých získalo i bronz v NBL.

Situace s přesunem basketbalistů jen dokládá neutěšený stav krytých sportovišť v Olomouci. Sportovní hala UP je v dlouhodobé rekonstrukci, kvůli čemuž hrály volejbalistky Olomouce extraligu ve Šternberku.

Florbalisté hrají rovněž v Čajkaréně, házenkářská hala vedle Androva stadionu je na hraně kapacity, sportovní hala Šibeník je zase zastaralá a profesionální soutěže hostit nemůže. Víc míst v Olomouci není.

Postavíme si sami, jinak se nedočkáme. Baseballisté budují špičkové sportoviště

Se situací se rozhodli bojovat místní baseballisté, kteří se rozhodli vybudovat kryté sportoviště na vlastní pěst. „Hala bude sloužit všem. Poskytne prémiové zázemí nejen baseballistům, ale i dalším halovým sportům a klubům z celého regionu,“ přiblížil sportovní ředitel baseballových Skokanů Martin Schneider.

„Jako zajímavý benefit vnímáme skutečnost, že naše přesídlení uvolní v Čajkaréně prostor pro sportování mládeže, která se potýká s nedostatkem hal,“ uvědomuje si také Špunda.

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