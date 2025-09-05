Posily si vytipoval nový trenér Olomoucka Matt Jones, který před pár týdny nahradil nečekaně končícího kouče Hipshera, jenž „dostal nabídku, která se neodmítá“.
První zahraniční posilou BK Olomoucko se stal Jaren Holmes, šestadvacetiletý rodák z Romulusu v Michiganu, který na Hanou přichází na post křídla. Pro 193 centimetry vysokého basketbalistu půjde na Hané o třetí evropské angažmá.
„Jaren hrál v Leicesteru a naposledy působil v Limburgu, kde hrál kvalitní společnou belgicko-nizozemskou ligu i FIBA Europe Cup. Je to atleticky výborně vybavený basketbalista s dobrou střelou. Bude velkou posilou,“ představil novou akvizici Libor Špunda, prezident Olomoucka.
Druhým Američanem v pořadí je „shooting guard“ Marek Ayers Nelson. Ve čtvrtém týmu dánské ligy Horsens IC loni sbíral první evropské zkušenosti. Byl třetím nejvytíženějším hráčem týmu a s průměrem 14,6 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem. Na tyto čísla se pokusí navázat také v české soutěži.
„V Dánsku podával vyrovnané výkony v obraně i útoku. Umí být hodně nepříjemný v defenzivě. Zapisoval téměř dva zisky na zápas. Je to bojovník, což přesně zapadá do našich představ o novém týmu,“ přiblížil Špunda 26letého rodáka z Plana v Texasu.
Zatím posledním americkým importem je dvoumetrový Jonathan Bernie Andre. Sedmadvacetiletý hráč přichází na pozici číslo čtyři a na Hané odstartuje svoji čtvrtou evropskou sezonu. Rodák z Floridy má za sebou angažmá v Německu, zahrál si belgicko-nizozemskou soutěž a naposledy působil ve Francii, kde hrál třetí ligu v týmu Union Tours Metropole Basket.
Minulý víkend oznámilo Olomoucko zatím poslední příchod: Bronzový celek uplynulé sezony NBL posílil Kanaďan Kobe Elvis z Bramptonu, který na Hané prožije první evropské angažmá.
Loni absolvoval 24letý Elvis své první profesionální angažmá v kariéře, v kanadské CEBL hrál coby rozehrávač za tým Scarborough Shooting Stars. Od devatenácti let hrál univerzitní soutěž NCAA, kde prošel čtyřmi týmy. „Jde o dynamického a rychlého hráče s dobrou přihrávkou a výborným periferním viděním,“ řekl Špunda.
Hipsher už má nové angažmá
Prezident Špunda doufá, že nový trenér Olomoucka naváže na úspěšný severoamerický projekt, který kouč Andy Hipsher na Hané skládal dva roky. Počítal s ním i pro nadcházející sezonu. „Andy po sezoně odmítl několik nabídek, aby zůstal. Pak ale přišla taková, která se neodmítá,“ pokrčil Špunda rameny.
Nové angažmá zavede Hipshera do rodných Spojených států. Nově bude působit v univerzitní soutěži NCAA, kterou dobře zná coby hráč a odkud si častokráte bral hráče do Olomoucka. Jeho otec Dan Hipsher navíc v soutěži platí za renomovaného trenéra a experta.
|
Šok v basketbalovém Olomoucku, kouč Hipsher končí. Klub už má náhradu
Pětačtyřicetiletý junior bude figurovat jako asistent trenéra v týmu newyorské univerzity Stony Brook. Hipsherův nový tým loni v NCAA skončil předposlední ve své konferenci a do play off se neprokousal. U mančaftu bude exolomoucký trenér pobočníkem kouče Gena Forda, který v univerzitní soutěži trénuje s přestávkami od roku 2008.
„Jsem nadšený, že se můžu přidat k týmu Stony Brook a pracovat po boku Gena Forda, muže, kterého znám a respektuji přes pětadvacet let. Abych šel zpátky do Ameriky, musela to být speciální nabídka, což tahle je. Vize, kterou mi Geno představil, zapadá přesně do mých představ. Probrali jsme moji roli, budu moct mít významný vliv na vývoj družstva,“ vzkázal Hipsher klubovému webu Stony Brook.
V přípravě přijede i Evans
Nový kouč Olomoucka Jones už je s přípravou v plném proudu, s týmem odehrál první dva přátelské zápasy, oba proti slovenské Handlové (prohra 70:79 a výhra 102:98). „Výsledkově to mohlo být lepší, ale je důležité se sehrát, aby hra vypadala dobře. Určitě máme na čem stavět,“ viděl kapitán Olomoucka Adam Goga.
V přípravě sehrají Olomoučané celkem sedm zápasů. Doma odehrají tři, ve čtvrtek 4. září vyzvou Spišskou Novou Ves, o šest dní později Prievidzu a 20. září v generálce před ligou Slovan Bratislava, se kterým přijede i Jacob Evans, rozehrávač s téměř 70 starty v americké NBA, jenž v uplynulé sezoně působil právě v Olomoucku.
„S výběrem soupeřů jsme spokojeni. Jde o kvalitní slovenské týmy, které nás prověří. Věřím, že nás zápasy připraví start nového soutěžního ročníku, který bude hodně náročný,“ poznamenal Špunda.
O náročný ročník půjde i proto, že Olomoucko čeká premiérová účast v Severoevropské lize ENBL. Tam odehraje osm zápasů (podrobnosti v boxu níže), přičemž domácí zápasy mezinárodní soutěže nebude hrát v domácí Čajkaréně, nýbrž v prostějovské hale DDM Centra. Olomoucký stánek totiž nesplňuje evropské parametry.
Info: Rozlosování severoevropské ENBL
BC Iraklis (Řecko), 10. 10., 18.00
BC Spartak Pleven (Bulharsko), 15. 10., 19.00
Vítěz kvalifikace, 22. 10., ??.??
Dziki Warszawa (Polsko), 28. 10., 18.00
KK Dubrava (Chorvatsko), 17.11., 18.00
Riga Zelli (Lotyšsko), 3. 12., 19.30
Newcastle Eagles (Anglie), 6. 1. 2026., 19.30
KB Peja (Kosovo), 14. 1. 2026., 18.00
domácí zápasy jsou vyznačeny tučně