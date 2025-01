Svejcar z Pardubic hlásí: Energie, odhodlání, chemie. Všechno tady je

Jenže tam se to pokazilo; v lednu loňského roku si v utkání FIBA Euro Cupu ošklivě zranil koleno, musel na operaci a následně déle než rok stál. Až o uplynulém víkendu konečně zase vyběhl na palubovku — za Pardubice, kam jej Nymburk uvolnil.

„Jsem tu už mnoho týdnů, ale šlo o můj první zápas, takže popravdě jsem moc nevěděl, co od toho všeho mám očekávat,“ konstatoval 30letý basketbalista v rozhovoru pro klubový web BK Kvis.

Trenér Šotnar, který ho výborně zná právě ze společného působení ve Slunetě, Svejcara nechtěl příliš „zatavit“, to by bylo kontraproduktivní. Hráč s číslem 20 tak na place pobyl 15 minut s bilancí dva body, tři asistence a jeden doskok.

„Celou atmosférou kolem sobotního utkání jsem byl velmi příjemně překvapený. I když se týmu v první části sezony moc nedařilo, přišlo hodně fanoušků, což se mi moc líbilo,“ prohlásil Svejcar.

Jeho nové mužstvo nad sokem z Jindřichova Hradce v úvodním klání nadstavbové skupiny A2 zvítězilo vysoko 102:74, a připsalo si tak již pátou výhru z uplynulých šesti ligových kol. Což je oproti předchozímu průběhu, kdy Beksa výsledkově paběrkovala, obrovská a vítaná změna. Ostatně sám Svejcar coby rekonvalescent s týmem trénoval již v době, kdy to byla jedna velká bída...

Spencer Svejcar se raduje s nymburskými fanoušky.

„Když jsem se k němu připojil, samozřejmě jsem vnímal, že není v dobré pozici. Přijít v takové situaci není úplně jednoduché, ale všichni mě přijali výborně a cítím, že jsem se velmi dobře začlenil,“ líčil Svejcar.

Třebaže výsledky ani výkony Beksy tehdy povětšinou skutečně nestály za moc, v šatně podle něj nebylo nějak truchlivo.

„Energie, odhodlání, dobrá týmová chemie, to všechno tady je! “ vyzdvihl Svejcar. „Teď je jenom na nás, abychom hru ve druhé části sezony posunuli na ještě vyšší úroveň. Zkrátka abychom se snažili dělat každý den to nejlepší, co můžeme, a až se to na konci sezony sečte, tak uvidíme,“ poznamenal.

Východočeši (8-15) nyní vedou skupinu A2 o jedno vítězství před pražskou Slavií a ostravskou Novou hutí, s níž se v domovské hale Dašická střetnou ve středu 5. února od 17:30.