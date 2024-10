POHLED: Co se děje s Beksou? Opory jako stíny, ve hře i Šotnarovo renomé

Tak nějak se v uplynulých dnech prezentovali pardubičtí basketbalisté. Nejprve úžasná, vyrovnaná bitva s Nymburkem, který klidně mohl prohrát (tak jako Creed), ale pak tvrdé nárazy v Brně a hlavně doma s Ostravou. Po Brnu kapitán Beksy Petr Šafarčík mluvil o tom, že tým spadl úplně na dno – proti Ostravě to však bylo ještě horší. Nenechte se zmýlit finálním skóre, jež obzvlášť v případě duelu s Novou hutí (83:90) výrazně zkresluje.

Byla to nakládačka. Ve hře Východočechů, jimž navíc nepomohlo, že se protivníku naopak dařilo, nebylo zhola nic. Špatná obrana perimetru i vymezeného území, hloupá rozhodnutí, laciné ztráty, míč se hráčům při driblinku vyloženě pletl, což místy působilo až parodicky. Zkrátka jedno zlé k druhému.

Že se na svůj bývalý klub nahecují ostravští Michal Svoboda a David Škranc, s tím se muselo počítat. Kolektivní výkon Beksy by však měl tenhle fakt eliminovat.

Realita? Zamýšlené opory mančaftu se po palubovce ploužily jako stíny. Pivot Kovář posbíral v kolonce plus minus strašidelných -23. Rozehrávač Šiška zmatkoval, mimo jiné „zařídil“ pět ztrát. Dalšího pivota Brunka vymazal ostravský Gniadek. Šafarčík, kterého limituje bolavé koleno, se zápasem protrápil. Nešlo to ani střelci Novotnému nebo mladíkům.

Úzká rotace a Šafarčíkův handicap mančaft dohánějí, nicméně proti Nymburku jeden z lídrů v sestavě vůbec nebyl – a tým si poradil, sebevědomí z něj čišelo. Tentokrát ale budil dojem, že je v totálním rozkladu. Dalo by se to formulovat i mnohem jadrněji a v kontextu klání s mistrem to nepochopíte.

Martin Nábělek (v bílém) z Olomoucka proniká pardubickou obranou, vlevo Petr Šafarčík.

Od doby, co o pardubickém basketu píšu, od sezony 2010/2011, neměla Beksa nikdy do ročníku tak tragický vstup. 1-6... Blíž než návrat do bojů o medaile je teď spíš sestup.

Kovář i trenér Jan Šotnar se po Ostravě fandům svorně omlouvali.

„Asi nikoho netěší, kam jsme se dostali. Poslední zápas je vrcholem začátku soutěže, který výsledkově nebyl dobrý. Chvilku to ušlo herně, ale teď už ani to ne,“ uvedl Šotnar.

Kouč si po předchozím megaúspěchu s ústeckou Slunetou, již dostal do ligového finále, v Bekse zahrává s dosud skvělým renomé. A je si toho dobře vědom.

Pardubický basketbalista Adam Lukeš

„Beru za to obrovskou zodpovědnost, protože na skladbu týmu, co tu je, jsem měl zásadní vliv a za mnou jde i herní koncept,“ podotkl. „Je to pro mě složité období, v takové situaci jsem se ve své kariéře ještě neocitl. Očekávám, že bude muset přijít nějaká změna — tímhle trendem to nevede, kam bych chtěl já, hráči nebo vedení klubu,“ doplnil Šotnar.

Tím se dostáváme ke klubové pyramidě: zodpovědnost za soupisku a výsledky mají pochopitelně i další. Kromě Šotnara v první řadě sportovní ředitel Radek Nečas, ale i generální manažer Martin Marek. Stav věcí určitě není jedno ani předsedovi představenstva Pavlu Starovi, který stojí v hierarchii úplně nejvýš a vše zastřešuje, byť se nyní soustředí zejména na shánění prostředků do klubové kasy a projekty, jako je výstavba nové haly.

Balon je teď pod jejich košem a k tomu, aby měl tenhle příběh aspoň šanci skončit stejně dobře jako filmová předloha, bezesporu povede trnitá cesta.