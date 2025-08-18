Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Ondřej Bičiště
  13:20
Basketbalisty ligového Děčína posílil Američan L. J. Bryan. 206 centimetrů vysoký pivot naposledy působil v portugalském týmu Galitos-Barreiro, kde v průměru sbíral 10,9 bodu a 5,7 doskoku.

Americký basketbalista L. J. Bryan v dresu Morehead State Univesity. | foto: Profimedia.cz

„L. J. Bryan nás zaujal nejen svým pojetím hry a energií, ale řekl bych až basketbalovou vášní,“ říká o posile pod koš děčínský trenér Tomáš Grepl.

Přesvědčil ho i pohovor s 26letým hráčem. „Potvrdil, že se mu zamlouvá naše herní pojetí a že je připraven prát se svými výkony o přízeň našich náročných fanoušků. Statistiky nejsou hlavním ukazatelem, bylo u něj vidět jisté zlepšení po prvním ročníku v Evropě, protože předtím na univerzitě byl zvyklý spíše na menší roli. Uvidíme, jak zvládne adaptaci na českou NBL.“

Děčín o něj už nestál, rival Pecháčka bere. A Walton? „Nikdy neříkej nikdy!“

Bryan absolvoval čtyřletý program na Morehead State Univesity, svoji profesionální basketbalovou kariéru odstartoval před dvěma lety v Portugalsku, kde vystřídal dva týmy. V ročníku 2023/24 nastupoval za Vitoria SC, uplynulou sezonu strávil v Galitos-Barreiro.

„Jsem natěšený na start blížící se sezony. Na Děčínu mě zaujala hrdost na identitu Válečníků a také zápal, který je cítit z celé organizace. Těším se, že budu bojovat po boku nových spoluhráčů, osvojím si kulturu týmu a poznám Českou republiku,“ vzkázal rodák z Chelterhamu.

Děčín se chystá na novou ligovou sezonu od 11. srpna, ze zahraničních hráčů dál počítá i se Srbem Maksimem Šturanovičem a Kanaďanem Jadenem Edwardsem. Už dříve Válečníky posílil devatenáctiletý talent Michal Grill.

