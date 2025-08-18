Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

„L. J. Bryan nás zaujal nejen svým pojetím hry a energií, ale řekl bych až basketbalovou vášní,“ říká o posile pod koš děčínský trenér Tomáš Grepl.
Přesvědčil ho i pohovor s 26letým hráčem. „Potvrdil, že se mu zamlouvá naše herní pojetí a že je připraven prát se svými výkony o přízeň našich náročných fanoušků. Statistiky nejsou hlavním ukazatelem, bylo u něj vidět jisté zlepšení po prvním ročníku v Evropě, protože předtím na univerzitě byl zvyklý spíše na menší roli. Uvidíme, jak zvládne adaptaci na českou NBL.“
Bryan absolvoval čtyřletý program na Morehead State Univesity, svoji profesionální basketbalovou kariéru odstartoval před dvěma lety v Portugalsku, kde vystřídal dva týmy. V ročníku 2023/24 nastupoval za Vitoria SC, uplynulou sezonu strávil v Galitos-Barreiro.
„Jsem natěšený na start blížící se sezony. Na Děčínu mě zaujala hrdost na identitu Válečníků a také zápal, který je cítit z celé organizace. Těším se, že budu bojovat po boku nových spoluhráčů, osvojím si kulturu týmu a poznám Českou republiku,“ vzkázal rodák z Chelterhamu.
Děčín se chystá na novou ligovou sezonu od 11. srpna, ze zahraničních hráčů dál počítá i se Srbem Maksimem Šturanovičem a Kanaďanem Jadenem Edwardsem. Už dříve Válečníky posílil devatenáctiletý talent Michal Grill.