Přály jsme si, aby Česko vidělo, že se nevzdáváme. Pospíšilová o boji s Itálií

„Ale bojovaly jsme, nebyly jsme snadnými soupeřkami. Přesně to jsme chtěly ukázat,“ navázala.
Přece jen, Češky vstupovaly do turnaje v roli outsiderek. V skupině totiž mají Italky – bronzový tým z EuroBasketu 2025, úřadující světové šampionky z USA i čínské vicemistryně.
„Přály jsme si, aby Česko vidělo, že se nevzdáváme. A i když nevyhrajeme, pořád do toho dáme všechno,“ hecovala Pospíšilová.
Dala jste 21 bodů. Cítila jste už před začátkem, že by se vám mohlo dařit?
V přípravě jsem odehrála docela dobré zápasy, cítila jsem se sebejistá. Na druhou stranu mistrovství je úplně jiná scéna a měla jsem z toho větší respekt. Když mi tam padl první koš, cítila jsem se ještě trošku líp.
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Byla jste nervózní?
Osobně velmi. V zápase ale nervozita opadne, a když se povede první útok nebo obrana, už se na ni zapomenete. Jste jenom na hřišti a snažíte se do toho dávat všechno.
V poslední době jste se posunula na pozici číslo čtyři, blíže ke koši. Sedí vám?
Pravidelně na ni nastupuji už třetím rokem. Vím, jak hrát proti větším hráčům pod košem, i když jsem menší a možná vypadám slabší. Zároveň si ale myslím, že jsem docela silná hráčka, můžu se spolehnout na své schopnosti. Taky dokážu zatlačit.
Podala jste proti Itálii nejlepší výkon v reprezentaci?
Řekla bych, že v národním týmu hraju docela dobře. Snažím se zvládat všechny drobnosti, které nejsou tolik vidět, ale zároveň vím, že dokážu skórovat a představovat pro soupeře hrozbu. Dnes jsem to dokázala, chci prostě zůstat sama sebou a pokračovat v dobré práci.
V čem jste se Italkám dokázaly vyrovnat?
Celkově jsme si věřily, měly docela vysoké procento střelby, což nám dost pomohlo. Potom, jak jsme slábly, bohužel úspěšnost klesala. Spíše jsme stály, koukaly na sebe. A naopak u Italek se zdálo, že se jim síla trošku vrací.
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Den volna přijde vhod, viďte?
Určitě ano, protože víme, že zápas proti Číně bude důležitý, takže si aspoň můžeme trošku odpočinout a potom se přenastavit a jít do dalšího zápasu.
Jaké máte plány na sobotu?
Bude sice trénink, ale zároveň se uvidím s rodiči, půjdeme do Českého domu, takže určitě zrelaxujeme.
Povzbudil vás takový výkon před klíčovým duelem?
Víme, že si můžeme věřit, ale teď se musíme soustředit na další aspekty hry. Čína bude mít jiné hráčky, proto trošku změníme náš styl hry. Snad nám zůstane energie, kterou jsme ukázaly dneska.
Jak důležité je, že jste po většinu zápasu ubránily podkošový prostor i bez zraněných Julie Reisingerové a Emmy Čechové?
Bála jsem se, že nám budou hodně chybět. Samozřejmě nám chyběly, ale taky jsme se dokázaly postavit do pozic, kde jsme mohly být taky úspěšné.