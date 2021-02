Ostravští basketbaloví mladíci Zvolánek a Navrátil si musejí šanci vysedět

Křídelník Jakub Zvolánek, který začínal v ostravském Hladnově, je nejmladším hráčem v historii nejvyšší domácí soutěže.

Debutoval v ní letos 23. ledna v utkání s Nymburkem (66:95), kdy mu bylo 15 let a 65 dnů. O čtyři měsíce překonal jiného basketbalistu NH Ostrava – Matěje Svobodu, který měl premiéru v březnu 2012.

„Je skvělé být nejmladším hráčem ligy, ale hlavně to je pro mě velká příležitost. Budu se snažit ji využít,“ uvedl Zvolánek, jehož strýc, rovněž Jakub, je výborný volejbalista a má mistrovský titul s Ostravou.



Mladíci si pochvalují, že jsou v týmu spolu. „Když jsem někdy na tréninku sám, tak to je... takový větší strach. Pokud tam ale jsem s Benjaminem, cítím se uvolněněji,“ přiznal Jakub Zvolánek.

„Je to příjemnější,“ potvrdil Benjamin Navrátil. „Vždycky, když se nám něco nepodaří, tak si o tom můžeme spolu promluvit. Jsem rád, že v tom nejsem úplně osamocený.“ Shodují se, že jim starší spoluhráči hodně pomáhají.

„Poradí nám úplně se vším. I díky tomu se na mužský basket lépe adaptuji,“ řekl Zvolánek. „Kluci mě vzali poměrně hodně dobře. Hned od začátku. Budu se snažit do týmu ještě více zapadnout.“

Souputníci přiznávají, že k mnohem zkušenějším basketbalistům mají respekt. „Mimo hřiště určitě, ale v zápase je dobré ho nemít,“ usmál se Navrátil. „Třeba takového Kubu Šiřinu fakt uznávám,“ zmínil opavského rozehrávače.



Hrát nejvyšší soutěž dospělých je obrovský skok. „Hlavně silově,“ upozornil Benjamin Navrátil. „Tempo někdy možná až tolik odlišné od mládežnických soutěží není.“

A v nynější koronavirové době si obzvlášť pochvaluje, že je mezi elitou. „Mládežnické týmy nyní moc trénovat nemohou, takže tím, že jsem tady, se mohu pořád zlepšovat.“ To je rovněž důvod, proč kývl na ostravskou nabídku. „Pokud chcete výkonnostně růst, musíte jít do lepšího klubu,“ podotkl.

Lukáš Bukovjan (u míče) z Opavy útočí, brání ho ostravský Benjamin Navrátil.



Zároveň je ale velkým patriotem frýdecko-místeckého Basketpointu, který založil a vede jeho otec Zdeněk. „Jedno z mých největších přání je, aby se Frýdek-Místek dostal do vyšších soutěží a vychovali se tam nějací kluci třeba i do reprezentace.“ Basketbalisté BP Frýdek-Místek se zatím věnují jen mládeži, přičemž junioři hrají celostátní ligu. Muže v klubu ještě nemají.

Benjamin Navrátil se domnívá, že kluci z menších oddílů to kolikrát dotáhnou dále než ti z těch velkých. „Jsou totiž zvyklí tým táhnout, takže když přijdou do těch větších klubů, snaží se být nejlepší.“

Nemají to jednoduché, uznává ostravský trenér Bálint

Jaké to vůbec je naskočit mezi elitu v tak nízkém věku? „Jiná je hlavně atmosféra,“ odpověděl Benjamin Navrátil. „V mládežnických kategoriích jsem byl zvyklý být lídrem, dostával jsem hodně prostoru a trenéři vám hodně věcí i prominou. Jenže když nyní přijdete na hřiště na jednu dvě minuty, chybovat moc nesmíte. Je důležité ukázat se, protože těch šancí nemáte tolik.“ Benjamin Navrátil

Ostravský trenér Peter Bálint uznává, že pro mladíky není vůbec jednoduché hrát najednou mužskou ligu. „Ale my jsme byli v situaci, že jsme neměli s kým trénovat. Kupila se nám zranění a nemoci, takže jsme přemýšlel, co s tím. A tak jsme se snažili vybrat talentované kluky.“

Kouč dodal, že oba potřebují především hodně trénovat. „Jeden je loňský žák, druhý kadet, takže jde o to, aby se u mužů trochu oťukali a zkusili si to.“

Benjamin Navrátil v této sezoně odehrál sedm zápasů, v průměru 7,2 minuty. Jakub Zvolánek jen duel proti Nymburku.

„Mladým hráčům chceme dávat hodně příležitosti, ale ty dva jsme možná hodili do hry předčasně,“ přemítal Peter Bálint. „Chtěli jsme však, ať si ligu vyzkoušejí, aby měli motivaci. Určitě to pro ně je dobrá zkušenost. Uvidíme, co bude příští rok, jestli si místo v kádru uhájí.“