Ohol se a můžeš zase pískat, slyšel rozhodčí. Obrací se na právníky

„Stokes mi řekl, že hlavní trenéři a sportovní ředitelé nemají rádi vousy a stěžovali by si na to,“ řekl Barth listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Výzvu k oholení dostal opakovaně, ale odmítl se podřídit. „Nechápu, co to má znamenat. Jaký je rozdíl, jestli se holím, nebo ne? Je to diskriminace. I když bych si přál pískat Euroligu, nemohu na to přistoupit,“ uvedl třiačtyřicetiletý sudí.

Obrátil se i na právníky. Tvrdí, že už mu nejde ani tak o sebe, ale chce zabránit, aby se něco takového opakovalo.

„Je třeba vidět, jestli se ta organizace opravdu změní. A je důležité, aby veřejnost o tomto procesu věděla,“ řekl Barth, který má za sebou přes 500 zápasů v německé lize.