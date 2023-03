Beksa se po čtyřech zápasech představí doma, chce si udržet mušku z Ústí

Jestli byl nedělní mač pardubických basketbalistů v hale Ústí nad Labem indikátorem toho, co by se mohlo dít ve středu od 17.30 na Dašické proti Opavě, tak by měli příznivci Beksy zbystřit. Jejich tým totiž v Ústí vcelku nečekaně přetrhl prachbídnou šňůru porážek, která čítala už pět utkání, a přesvědčivým triumfem 98:85 znovu zamotal vzájemný souboj se Slunetou o čtvrté místo po nadstavbě.