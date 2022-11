Vítězství s „ale“. Takový výkon by nám v derby nestačil, říká kouč Beksy

Suverénní postup do čtvrtfinále play off Alpe Adria Cupu, navíc podle všeho z prvního místa ve skupině A? Fajn. Ale jinak k sobě pardubičtí basketbalisté po úterní výhře 90:77 na Dašické nad Furnirem Záhřeb, jež podtrhla výše uvedené, byli dost kritičtí. A to nikoli bezdůvodně.