Pardubičtí fandové, zbystřete. Dali jsme signál, že nic nebalíme, těší Šotnara

13:10

„Věřím tomu, že tak, jak jsme rok 2024 zakončili, začneme i ten nový,“ prohlásil po nedělním vítězství 93:77 nad pražským USK Jan Šotnar, trenér pardubických basketbalistů. Skutečně, spolu s předchozím duelem v Ostravě (92:60), zejména co do rozdílu skóre nadmíru zdařilým, se nejnovější výsledky Beksy jeví velice slibně. A to i přesto, že ze současné 10. pozice bude ve zbytku základní části při zápasové bilanci 5-14 stoupat jen těžko.