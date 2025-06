15:32

Je to vlastně jen chvíli, co hokejové Dynamo slavilo stoleté výročí, a brzy bude na řadě se svým kulatým jubileem také pardubický basketbalový klub - 70 let Beksy vychází na rok 2026. Sezona ovšem začne už na podzim a tradiční oddíl už do ní vkročí s novým logem pro celou organizaci, které představil na speciální úterní akci společně s několika dalšími novinkami. Mezi ně patří třeba nový partner, který se postará o klubové oblečení: firma Puma.