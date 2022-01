Hammonová skončí v roli asistentky v San Antoniu, bude hlavní trenérkou ve WNBA

„Stát se hlavní trenérkou Las Vegas Aces je pro mě krok kupředu, je to krok správným směrem pro mě i ženský basketbal. Je to mimořádná příležitost, být hlavním koučem něco znamená,“ uvedla Hammonová, která hrála WNBA v letech 1999 až 2014 a šestkrát byla nominována do Utkání hvězd.

Během trenérského působení v San Antoniu jednala s několika kluby o angažmá v roli hlavního kouče, ale zatím na něj nedošlo. Na lavičce Las Vegas nahradí Billa Laimbeera, pod jehož vedením došel tým loni do semifinále play off. Podle agentury AP bude Hammonová nejlépe placenou trenérkou v lize.