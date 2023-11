Vychovalo Sokolovského i stovky dalších. BCM Olomouc slaví třicetiny

„Určitě existují významnější výroční, přesto si myslím, že si to naše připomenutí zaslouží. Je za námi třicet let práce, během níž jsme ke sportu přivedli stovky dětí. To není zase tak málo,“ říká předseda klubu Petr Reich.

BCM Olomouc se soustředí na mládež a má týmy ve všech kategoriích od benjamínků po juniory. Tomu bude odpovídat průběh oslav v hale Univerzity Palackého Olomouc.

Ve 13 hodin proběhne turnaj nejmenších basketbalistů, pak bude následovat utkání minižáků s hráči partnerského BK Redstone Olomoucko, účastníka nejvyšší domácí soutěže a v 15.30 hodin setkání všech bývalých i současných členů BCM Olomouc vyvrcholí utkáním legend.

Patrick Beverley a Jotam Halperin ze Spartaku Petrohrad brzdí Ladislava Sokolovského z Nymburka.

„Jsme basketbalový klub. Proto bude oslava plná sportu. Její součástí ale bude také autogramiáda nebo setkání našich aktuálních hráčů s těmi bývalými,“ poznamenal Reich, podle něhož dorazí přes osmdesát významných osobností klubové historie.