Situace jihlavských basketbalistů je lepší, ale vyhráno nemají

Dáňa: Oba zápasy se nám povedly Přišel, viděl, zvítězil. A v případě basketbalisty Matěje Dáni to platilo hned dvakrát... Odchovanec jihlavského basketbalu přišel minulý týden vypomoci svému mateřskému klubu z Brna, přičemž nastoupil ke dvěma zápasům a v obou na konci slavil výhru. „Budu rád, když to takhle půjde dál. Přál bych si, aby se tady udržela první liga,“ připomněl osmnáctiletý Dáňa, který předtím do Brna přišel z USK Praha, že současná situace Jihlavy v lize není ideální. Poprvé jste hrál za jihlavský A-tým. Jaký jste měl ze své premiéry pocit?

Během pátečního zápasu s Brnem mě chytla silná křeč, takže pak už jsem toho moc neodehrál, ale do té doby to bylo dobré. A taky nedělní utkání se Zlínem se nám, myslím, povedlo. Celkově jste zaznamenal v obou zápasech 26 bodů. To je slušná vizitka. Hokejisté si berou za první gól puk, co jste si vzal vy?

(směje se) Když dá některý z kluků třeba nejvíc bodů v kariéře, tak si vezme míč, jenže to platí spíš pro Ameriku. Já si nevzal nic. Do Jihlavy jste se vrátil oklikou přes Prahu a Brno...

Bavil jsem se už dřív s trenérem Pešoutem, že bych mohl přijet pomoct. A jelikož jsme s Brnem měli jisté play off, jsem tady. A v Brně vás berou spíš jako Pražáka, nebo jako Jihlaváka?

Radši jako Jihlaváka. (směje se) Zatím se spíš rozkoukávám, ale Brno se mi líbí, je to pěkné město.