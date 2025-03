Památný zápas v památných dresech. A teď medaili, velí v Děčíně

„Neskutečné. Jsem na nás pyšný, že jsme to zvládli po tom šíleném vstupu. A ta koncovka, to byla neuvěřitelná jízda,“ zářil děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak.

Ač stále dvacetiletý zelenáč, v prodloužení si počínal jako mazák. Dvěma trojkami v něm dokonal nevídaný obrat Válečníků.

„Kdo někdy hrál v takové atmosféře, ví, že vás to strhne. Když na vás vyjde střela, nesmíte váhat. Bylo to v zápalu toho zápasu a fanoušci nás neskutečně hnali,“ děkoval jedenácti stovkám diváků, kteří pomohli Děčínu vrátit se do ztraceného zápasu.

Skóre 25:43 nebylo poločasové, Sršni takhle pobodali Válečníky už za první čtvrtinu. „Byla za tím naše mizerná obrana, prohrávali jsme souboje jeden na jednoho, nedrželi jsme se herního plánu. Naštěstí jsme to ve druhé půli změnili a nakonec to zvládli.“

I díky 21 trojkám, což je rekord ligové sezony a vyrovnání 27letého maxima v NBL, jež Děčín nyní drží společně s Nymburkem a Opavou. „Trefovali jsme opravdu těžké trojky a to momentum se najednou přehouplo na naši stranu. A v prodloužení jsme už měli víc sil,“ viděl Slowiak, jak Sršni odpadají.

Veleobrat Děčína udělal ze zápasu památný a bílý retro dres s modrým logem smečujícího basketbalisty teď bude pro fanoušky ještě cennější relikvie. Dresy jdou do dražby a výtěžek na charitu. „Jsou krásné, až je mi líto, že si je nemůžeme nechat. Ale je fajn, že to jde na dobrou věc a jsem rád, že jsme tomu dali vítěznou těčku,“ těšilo autora 13 bodů a sedmi asistencí.

Děčín slaví vítězství nad Pískem v zápase, ve kterých hrál v retro dresech, které budou vydraženy a výtěžek půjde na charitu.

I přes výhru už Armex ztratil šanci na konečné 4. místo a domácí vstup do play off, poslední kolo nadstavbové skupiny A1 už mu jen určí čtvrtfinálového soupeře. Bude to Opava, Brno, nebo znovu Sršni? „Písek hraje na zimáku, byla by tam neskutečná atmosféra. Ale ať to bude kdokoliv, bude to mít grády,“ těší se Slowiak. Věří, že Děčín završí oslavy klubových osmdesátin medailí. „Samozřejmě, medaile musí být!“