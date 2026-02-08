Basketbalistky KP Brno vrátily v lize SBŠ Ostrava porážku z finále poháru

Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po suverénním USK a brněnském rivalovi Žabinám, který ostravský celek dokázal porazit. Královopolský tým si upevnil čtvrté místo v tabulce s tříbodovou ztrátou na SBŠ a zápasem k dobru.

Tereza Halátková (20) z SBŠ Ostrava se snaží bránit Saru Rokkanenovou z KP Brno. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Brňankám se podařila odveta nejen za pohárové finále, ale i za listopadový ligový duel v Ostravě (71:74). Uspěly po čtyřech celkem porážkách ve vzájemných zápasech.

V Brně si dnes hned v první čtvrtině vypracovaly dvojciferný náskok a ve třetí části vedly i o 20 bodů. Ostravankám se pak podařila patnáctibodová šňůra a na začátku poslední části to bylo už jen o bod (61:60), ale vzápětí domácí tým odmítl dramatickou koncovku pro změnu 13 body v řadě.

Každá hráčka základní pětky Brňanek se na výhře podílela alespoň 12 body, kapitánka Eliška Žílová jich zaznamenala 15. Nejlepší střelkyní zápasu byla se 17 body ostravská opora Oliana Squiresová.

Basketbalová Chance liga žen - 17. kolo:

KP Brno - SBŠ Ostrava 82:70 (24:16, 46:35, 61:55)
Nejvíce bodů: Žílová 15, Svatoňová a Vondráčková po 14 - Squiresová 17, Nelsonová 15, Halátková a Váková po 7.

17:00 Basket Ostrava - Žabiny Brno, Slovanka - Hradec Králové.

Tabulka:

1.USK Praha171701851:88334
2.SBŠ Ostrava171341304:123030
3.Žabiny Brno161331324:100129
4.KP Brno161151332:117127
5.Brandýs nad Labem17891224:141925
6.Chomutov177101152:127724
7.Trutnov16791162:126323
8.Hradec Králové164121085:119820
9.Slovanka16115992:145517
10.Basket Ostrava16115903:143217
