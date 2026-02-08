Basketbalistky KP Brno vrátily v lize SBŠ Ostrava porážku z finále poháru

Brňankám se podařila odveta nejen za pohárové finále, ale i za listopadový ligový duel v Ostravě (71:74). Uspěly po čtyřech celkem porážkách ve vzájemných zápasech.
V Brně si dnes hned v první čtvrtině vypracovaly dvojciferný náskok a ve třetí části vedly i o 20 bodů. Ostravankám se pak podařila patnáctibodová šňůra a na začátku poslední části to bylo už jen o bod (61:60), ale vzápětí domácí tým odmítl dramatickou koncovku pro změnu 13 body v řadě.
Každá hráčka základní pětky Brňanek se na výhře podílela alespoň 12 body, kapitánka Eliška Žílová jich zaznamenala 15. Nejlepší střelkyní zápasu byla se 17 body ostravská opora Oliana Squiresová.
Basketbalová Chance liga žen - 17. kolo:
KP Brno - SBŠ Ostrava 82:70 (24:16, 46:35, 61:55)
17:00 Basket Ostrava - Žabiny Brno, Slovanka - Hradec Králové.
Tabulka:
|1.
|USK Praha
|17
|17
|0
|1851:883
|34
|2.
|SBŠ Ostrava
|17
|13
|4
|1304:1230
|30
|3.
|Žabiny Brno
|16
|13
|3
|1324:1001
|29
|4.
|KP Brno
|16
|11
|5
|1332:1171
|27
|5.
|Brandýs nad Labem
|17
|8
|9
|1224:1419
|25
|6.
|Chomutov
|17
|7
|10
|1152:1277
|24
|7.
|Trutnov
|16
|7
|9
|1162:1263
|23
|8.
|Hradec Králové
|16
|4
|12
|1085:1198
|20
|9.
|Slovanka
|16
|1
|15
|992:1455
|17
|10.
|Basket Ostrava
|16
|1
|15
|903:1432
|17