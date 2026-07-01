„S rodinou jsme vždy plánovali se jednou vrátit domů do Ostravy. Teď, když jsme dostavěli dům, syn nastupuje do první třídy a manželka tady má práci, tak je pro mě Opava tou nejlepší variantou. Moc děkuji celému klubu a fanouškům za všechny skvělé roky, na které budu vždy rád vzpomínat,“ řekl Svoboda na webu nymburského klubu.
„Samozřejmě nás mrzí, že přicházíme o kvalitního hráče, ale chápeme jeho důvody a přejeme Matějovi vše nejlepší do další kariéry,“ uvedl Ladislav Sokolovský, generální ředitel Nymburka.
Svoboda strávil v Nymburce dohromady šest sezon a získal stejný počet ligových titulů. Nejprve v klubu působil v letech 2013 až 2017 a předloni se vrátil. NBL hrál také za Svitavy a Děčín, v jehož dresu se vypracoval na jednu z hvězd soutěže.
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„Přestupy z Nymburka se nedějí každý den. Matěje Svobodu jsem si navíc přál do týmu přivést už loni, ale tehdy to bylo nereálné z důvodu jeho platné smlouvy, a tak jsme na pozici střelce nakonec vsadili na Wesleyho Persona,“ řekl opavský kouč David Zach. „Mates v Nymburce dlouhodobě potvrzoval roli nekompromisního zakončovatele. Je to výborný střelec, který má velmi široký repertoár a nebojí se na sebe vzít rozhodující střely. My s ním v tomto duchu samozřejmě počítáme a chceme maximálně využít jeho útočný potenciál,“ dodal.