Proti Belgii a Norsku nepomůže. Reprezentant Kárník se vrátil do Vancouveru

Autor: ,
  18:59
James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace.

James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

James Kárník se pokouší prosadit přes Maik-Kaleva Kotsara.
Začíná utkání mezi Českem a Estonskem. Za míčem se natahují James Kárník a...
James Kárník z Česka zakončuje na švédský koš.
Český reprezentant James Kárník čeká na šanci zakončit v zápase ve Švédsku.
32 fotografií
Český basketbalový reprezentant James Kárník má nové angažmá v rodné Kanadě, kde se dohodl na spolupráci se svým bývalým klubem Vancouver Bandits. Podle klubového webu uzavřel osmadvacetiletý podkošový hráč smlouvu do konce sezony tamní soutěže CEBL.

Kárník tak patrně vynechá souboje českého celku v kvalifikaci o EuroBasket 2029 s Belgií a Norskem, které se odehrají na konci srpna. Už v pátečním ligovém utkání přispěl Vancouveru 14 body a 10 doskoky za 14 minut hry k výhře 93:92 nad Montrealem.

Kárník naposledy působil v Gironě ve Španělsku, ale předtím v průběhu sezony hrál také za Neptunas Klajpeda v Litvě a také v týmu SG Apes v Mongolsku. Má za sebou i angažmá v Groningenu či Ženevě.

Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé

V Česku Kárník nastupoval za Brno. V národním týmu se naposledy představil na začátku července v závěrečných dvou zápasech neúspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa ve Švédsku a proti Estonsku.

Ve Vancouveru Kárník zahájil už čtvrté angažmá. Od roku 2022 za Bandits odehrál 29 zápasů s průměry 10,4 bodu a 6,9 doskoku.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté...

14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le Markstein Fellering. Na pouhých 155,3 kilometrech čeká peloton extrémních 3 800 výškových metrů a...

18. července 2026  19:54

Francie - Anglie o 3. místo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský fotbalista Kylian Mbappe tleská fanouškům po prohraném semifinále...

Duel Francie - Anglie na MS ve fotbale 2026 o 3. místo slibuje skvělou bitvu. Oba týmy padly až v samotném závěru semifinále a teď se porvou o bronzové medaile. Přečtěte si, kde sledovat tento...

18. července 2026  9:35,  aktualizováno  19:14

Španělsko - Argentina v TV: Kde sledovat finále MS 2026 živě

Španělé oslavují postup do finále MS ve fotbale 2026.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 dospělo do svého absolutního finále. V neděli se v New Jersey odehraje gigantický souboj Španělsko - Argentina, ve kterém se poprvé v historii utká úřadující mistr...

17. července 2026  19:59,  aktualizováno  18. 7. 19:11

Proti Belgii a Norsku nepomůže. Reprezentant Kárník se vrátil do Vancouveru

James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace.

Český basketbalový reprezentant James Kárník má nové angažmá v rodné Kanadě, kde se dohodl na spolupráci se svým bývalým klubem Vancouver Bandits. Podle klubového webu uzavřel osmadvacetiletý...

18. července 2026  18:59

Velká cena Belgie formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.

Je tady Velká cena Belgie 2026 ve formuli 1, závodní víkend trvá od pátku 17. do neděle 19. července. Navýší Kimi Antonelli svůj náskok na čele průběžného pořadí?

18. července 2026  18:53

Czech Bowl se dočkal. Konečně dochází na bitvu dvou posledních mistrů

Momentka ze zápasu Nitra Knights - Vysočina Gladiators

Očekávání od nedělní bitvy v Nitře je velké. O vítězi 33. ročníku Snapbacks ligy amerického fotbalu se rozhodne mezi domácími Nitra Knights s Vysočina Gladiators. V Czech Bowlu tak půjde o souboj...

18. července 2026  18:52

Pogačar vládl i ve Vogézách! Ve žlutém navýšil náskok, zářil také mladíček Seixas

Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.

Před třemi lety tady vyhrál spurt předposledního dějství, ale věděl, že Tour de France už neovládne. Letos se do Le Markstein vrátil, uzmul pro sebe 14. etapu a ve žlutém trikotu slavil už počtvrté....

18. července 2026  13:20,  aktualizováno  18:43

Ronaldo pro Slavii. Do Prahy za Ligou mistrů míří haitský reprezentant

Ronaldo Segu v dresu haitské reprezentace

Rozehrávač Ronaldo Segu je první zahraniční tváří v kádru basketbalové Slavie. Pražský celek, který vznikl fúzí s mistrovským Nymburkem, oznámil příchod šestadvacetiletého hráče na svém webu.

18. července 2026  18:41

Baník zakončil přípravu prohrou, Slovácko také. Boleslav i Teplice generálku zvládly

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák...

Fotbalistům Slovácka nevyšla generálka na prvoligovou sezonu, Skalici doma překvapivě podlehli 1:3. Baník Ostrava v posledním utkání letní přípravy prohrál 2:3 v Trenčíně, Zlín 1:3 ve Vratislavi s...

18. července 2026  15:41,  aktualizováno  18:32

Kvalifikace F1 v Belgii patřila Antonellimu, Verstappenovi pomáhal i týmový kolega

Andrea Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.

Kvalifikaci na Velkou cenu formule 1 v Belgii vyhrál lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Devatenáctiletý Ital porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 317 tisícin sekundy Maxe...

18. července 2026  17:58,  aktualizováno  18:17

Nejrychlejší od roku 1999. Kerr zaběhl v Londýně světový rekord na jednu míli

Britský běžec Josh Kerr slaví světový rekord na jednu míli na Diamantové lize v...

Josh Kerr na mítinku atletické Diamantové ligy v Londýně zaběhl světový rekord na jednu míli. Časem 3:42,66 minuty zlepšil o 47 setin výkon Hichama El Guerrouje z roku 1999. Osobní rekord si britský...

18. července 2026  17:21,  aktualizováno  18:08

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

18. července 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.