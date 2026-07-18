Proti Belgii a Norsku nepomůže. Reprezentant Kárník se vrátil do Vancouveru

Kárník tak patrně vynechá souboje českého celku v kvalifikaci o EuroBasket 2029 s Belgií a Norskem, které se odehrají na konci srpna. Už v pátečním ligovém utkání přispěl Vancouveru 14 body a 10 doskoky za 14 minut hry k výhře 93:92 nad Montrealem.
Kárník naposledy působil v Gironě ve Španělsku, ale předtím v průběhu sezony hrál také za Neptunas Klajpeda v Litvě a také v týmu SG Apes v Mongolsku. Má za sebou i angažmá v Groningenu či Ženevě.
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V Česku Kárník nastupoval za Brno. V národním týmu se naposledy představil na začátku července v závěrečných dvou zápasech neúspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa ve Švédsku a proti Estonsku.
Ve Vancouveru Kárník zahájil už čtvrté angažmá. Od roku 2022 za Bandits odehrál 29 zápasů s průměry 10,4 bodu a 6,9 doskoku.