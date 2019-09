Basketbalový obr Balvín: Už se může stát cokoli. Podívejte na Argentinu

V době rozhovoru šlo pořád ještě o poloviční senzaci, Balvín si však vybral dobrý příklad. „Na tomhle turnaji už se může stát cokoli,“ líčil. „Podívejte, jak Argentina vedla v poločase nad Srbskem. Pro nikoho už tu nejsou lehké zápasy, i když nemá soupeř tak atraktivní jméno.“

Česko - Austrálie sledujte od 15.00 on-line na iDNES.cz

Když už srbští obhájci stříbra a v očích mnohých předpokládaní letošní šampioni nestačili na Jihoameričany, to se pak vážně můžou dít věci i ve středečním čtvrtfinále Česko vs. Austrálie. Začíná se od 15.00.

Věříte si i na takového protivníka?

Austrálie je aktuálně jeden z největších favoritů turnaje, ale my už ukázali, že se nebojíme. Budeme hrát náš basket, to bude pro nás důležité. Pak uvidíme, co můžeme udělat s výsledkem.

Pohání vás vpřed euforie?

Píšeme historii. Je to super, úžasný pocit, užíváme si to. Ale chceme zvládnout zbytek turnaje: přáli bychom si vyhrát, tak jako všichni, zároveň máme nohy pořád na zemi. Víme, že z poslední osmičky jsme s Poláky asi ti největší outsideři, jenže už v nadstavbové skupině jsme dokázali, že se s námi musí počítat.

Jak vnímáte přes půl světa nadšení ve vlasti?

Hodně lidí nám psalo, i přes sociální sítě, v diskuzích pod články nás fanoušci podporují, což je hrozně super. Doufáme, že jsme dokázali basketbal nějakým způsobem vrátit v Česku na mapu.

Máte dost sil na to, abyste přidali další senzaci?

Na únavu se tady nemůže vymlouvat nikdo. Všichni jsme zvyklí cestovat a hrát zápasy; možností regenerovat je hodně. Nemůžeme mít v hlavách, že jsme unavení. To ne, to neexistuje.

Existuje možnost Australany něčím překvapit, rozhodit?

Myslím, že v této fázi už se nikdo nedá zaskočit ničím. Bude rozhodovat morál, který v sobě daný tým má. Takové to bylo už proti Řecku: měli spoustu vítězů Euroligy, MVP z NBA, ale když tým funguje, jak má, tak je jedno, proti komu hrajete. I Austrálie má vítěze NBA, několikrát se ovšem ukázalo, že tituly v určité fázi nic neznamenají. Když se snažíte, budete v zápase nějakým způsobem odměněni.

MS basketbalistů 2019 Vše o turnaji v Číně

Zase vás pod košem čekají malé sportovní války, že?

Ono to tady není nikdy lehké (úsměv). Těším se na to. Proti Bogutovi i Baynesovi, oba za sebou mají slušnou kariéru v NBA, to zase bude určité osobní měřítko.

A v podkošových soubojích nejde jen o vás, že?

Doskok hraje velkou roli. My si je kontrolujeme proti jakémukoliv soupeři, přeskákali jsme všechny kromě Ameriky. Na této úrovni je to hrozně důležité. Turci byli vysocí a fyzičtí, totéž Brazílie a Řecko. Když jsme schopní si tohle pohlídat, dovoluje nám to hrát naší hru a jsme tím schopni eliminovat sílu soupeře.