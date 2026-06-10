Basketbalový Hradec hlásí odchody. Končí cizinci, kouč Stamenkovič by ale měl zůstat

„Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom baráž hrát nemuseli. Nejsme ale jediní, komu se to přihodilo. Má to za sebou řada týmů, před námi to postihlo Slavii, loni jsme my vyřadili Jindřichův Hradec. Každopádně z toho pro nás vyplývá, že pokud se nám podaří baráž zvládnout, musíme se na další sezonu připravit lépe, dát dohromady kvalitní kádr,“ uvedl ještě před startem baráže Peter Sedmák, manažer hradeckého klubu.
Měsíc po jejím úspěšném zvládnutí je zatím jisté, že z kabiny loňského staronového účastníka Maxa NBL zmizelo hned několik opor.
Především nebude pokračovat nikdo ze čtveřice cizinců, kteří tvořili kostru kádru. Končí tak Austin Johnson, s průměrem přes 18 bodů na zápas nejlepší střelec týmu v sezoně, stejně Kareem Brewton, Kameron Chatman a Lassi Nikkarinen.
„Děkujeme vám za nasazení, energii, profesionalitu i všechny momenty, které jste v našem dresu zanechali na palubovce,“ uvedlo vedení klubu k jejich odchodu.
V nové sezoně nebude hradecký dres oblékat ani David Škranc, jedna z českých opor družstva, které se před rokem do NBL vrátilo po dvouleté pauze. A dalším odcházejícím je Jan Bubeníček.
Hradec do své nováčkovské sezony vstoupil výhrou na palubovce Olomoucka, ale poté další přidával jen pozvolna. Nepovedlo se mu tak uniknout nadstavbové skupině o záchranu, navíc už několik kol před koncem bylo jasné, že ho čeká baráž. Podobně jako před šesti lety, kdy se mezi domácí basketbalovou elitu tým vrátil po 25 letech.
Stejně jako tehdy ji zvládl, když letošním prvoligovým šampionům ze Zlína nedal moc šancí. Hradečtí vyhráli už úvodní zápas na jeho hřišti a na domácím svoji dominanci potvrdili.
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I přesto, že v NBL skončili poslední. „Je potřeba správná motivace, pak se podaří zvládnout i vyrovnané zápasy. Myslím si, že na tohle jsme v této sezoně NBL doplatili. Hodně zápasů jsme prohráli jen těsně a při troše štěstí a lepšího nastavení jsme jich část mohli vyhrát a baráži zabránit,“ je přesvědčený manažer Sedmák.
Jak bude vypadat kádr pro příští sezonu NBL, ve které se nyní rozhoduje mezi Nymburkem a Pardubicemi o tom, kdo získá titul, bude jasné v příštích týdnech. Trenérem týmu by ale měl zůstat Srb Pedja Stamenkovič.