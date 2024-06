Basketbalový Děčín udržel eso Waltona, pokračuje také Ogundiran

Walton odehrál letos 48 zápasů v BL, tedy všechny kromě třetího čtvrtfinále, kdy měl stopku. Dosahoval v nich průměrů 30,2 minuty, 14,8 bodu, 6,9 asistence (druhý v lize), 5,4 doskoku a 2,2 zisku (rovněž druhý v lize).

Americký playmaker absolvoval prestižní univerzitu Baylor, kde byl při odchodu zapsaný jako pátý v historických tabulkách v počtu asistencí a druhý v počtu získaných míčů. Jeho profesionální kariéra začala v Polsku, kde strávil dva roky v Gdyni a rok v Koszalinu. Následovala Iskra Svit, pak Kolín, pak ještě polská Bydgoszcz, krátce kosovská Peja a znovu slovenský Svit (21/22).

V ročníku 22/23 obdržel Walton ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy a dopomohl Děčínu k historickému vítězství v Českém poháru a také ke stříbrným ligovým medailím. V minulé sezoně s ním Válečníci získali ligový bronz a Waltona vyhlásili obráncem roku.

Jordan Ogundiran řídí hru Děčína.

V Děčíně pokračuje i Jordan Ogundiran, jenž přišel v průběhu minulé sezony a hned se zařadil mezi opory Armexu. „Vždy se snažíme udržet kádr co nejvíc pohromadě, proto byl i Jordan Ogundiran naší první volbou na pozici jedna/dva. Navíc víme, jak moc je to fajn chlapík, který do hry dává spoustu energie na obou polovinách hřiště. A ještě jedna věc hrála v jeho prospěch, jako fanouška mě jeho hra velmi baví. A myslím, že nejsem sám,“ usmál se Houser.

Hráč s nigerijskými kořeny nastupuje více na pozici 2, tedy zakončujícího rozehrávače, v průběhu loňské ligy se zlepšovala jeho spolupráce s rozehrávači Waltonem i Slowiakem. Jordan stihl zasáhnout do 30 utkání a dosahoval průměrů 13,3 bodu, 3,9 doskoku a 3,2 asistence za 22,7 minuty. Byl tak třetím nejlepším střelcem Děčína a pátým nejvytíženějším hráčem. „Děčín byl pro mě jasná volba, je tu skvělý trenér i spoluhráči. Snad bude naše spolupráce úspěšná i v příští sezoně,“ doufá Ogundiran.