Basketbalovým kadetům fandila hala plná dětí. Hokejový Litvínov povýší duel žáků

Šesťáci hokejového Litvínova zažijí atmosféru extraligového zápasu Moderátor ohlásí soupisky, které poběží i na velkoplošné obrazovce, o přestávkách budou probíhat soutěže, fanoušci v ochozech vytvoří bouřlivou atmosféru. Vypadá to jako aranžmá pro zápas nejvyšší hokejové soutěže, na led Hlinkova stadionu ale ve čtvrtek vyjedou v extraligových kulisách šesťáci Litvínova a Teplic. „Chceme v dětech budovat klubismus a tohle je skvělá příležitost, jak jim přiblížit atmosféru velkých zápasů. Sám jsem zvědavý, kolik diváků nakonec dorazí, ale budeme vděční za každého, kdo pomůže klukům vytvořit nezapomenutelný zážitek,“ láká do hlediště organizátor akce Jan Švarc. Litvínov a Teplice Huskies jsou rivalové v lize mladších žáků, letos se oba soupeři utkali už čtyřikrát a pokaždé slavila Verva po výsledcích 8:5, 10:2, 9:2 a 14:7. Elektrizující atmosféru zápasu zařídí litvínovský fanklub Ropáci on Tour, úvodní buly je v souladu s extraligovou tradicí v 17.30 hodin. Plán je, že by se podobný duel konal každý rok. „Těší nás zájem z dalších klubů, které se už ptaly, jestli by si mohly také zahrát takové utkání. Je to náš záměr, chceme do toho zapojit další regionální kluby a společně podpořit rozvoj hokeje v našem okolí,“ přeje si Švarc. Letos byli pro speciální duel vybráni šesťáci, příště nejspíš dojde na osmáky. „Šesťáky jsme vybrali proto, že jsou jednou z nejmladších kategorií, která už hraje na celé hřiště, což platí i pro osmáky v případném druhém ročníku,“ vysvětluje Švarc.