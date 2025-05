Vlažně hrající Brno pod tíhou mečbolu střelecky zkolabovalo. V první čtvrtině 12 bodů, ve druhé jen sedm. Statistiky první půle? Mizérie, bída, hrůza – z pole střelba 21 procent, trojky 1/15. Zato Děčín se agresivně tlačil do koše pod velením neúnavného kapitána Tomáše Pomikálka, autora 13 poločasových bodů.

Jestli někdo sázel na popřestávkové brněnské zmrtvýchvstání, prosázel kalhoty. Skřípalo to dál. Náskok nabobtnal až na propastných 29 bodů. Až nabuzený a vybučený Matěj Dáňa, který chvíli předtím strčil do Lukáše Feštra, dvěma trojkami hosty špetku nakopl. Jenže to už byla jen labutí píseň. Greplova družina už se vykolejit nenechala, v bílém pekle zůstala nažhavená, úderná a koncentrovaná.

Frustrovanému Brnu, jehož Američané dali pouhopouhý bod (!), tekly nervy. Dáňa se vyfauloval, hrdina minulé partie a zlatého koše Dylan Frye dostal za vztyčený prostředníček nejspíš adresovaný publiku technickou chybu a pak na lavičce za řeči i diskvalifikační; už druhou v sérii, takže příští zápas automaticky stojí.

Brno atakovalo negativní rekord letošní ligy, ústeckých 50 bodů ve čtvrtfinále právě proti němu. V minulém zápase přitom nastřílelo 102 bodů.

Pomikálkovi (16 bodů) na válečnické straně sekundovali Edwads (13) a Ogundiran (11). Hosté měli dva dvouciferné skórery, Bálinta (12) a Rychteckého (11).

Čtvrteční souboj číslo 7 vypukne v brněnské hale v šest večer. Finálového vyzyvatele už vyhlíží obhájce titulu Nymburk, jeho semifinálová oběť Olomoucko zase číhá na soupeře pro bronzovou sérii.