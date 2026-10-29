„Čtyři a půl roku jsem u reprezentace, z toho tři a půl roku pracuji zároveň v klubu. Nejsem nejmladší, není to pro trenéra tragický věk, ale zvládat několik funkcí vyžaduje hodně energie,“ vysvětlovala v tiskové zprávě devětapadesátiletá trenérka Ptáčková, která v domácí soutěži vede Sokol Hradec Králové.
„Jsem zvyklá věci dělat na sto procent. A i v klubu, i když mě práce s mladými hráčkami těší, nesmírně mě vyčerpává,“ dodávala. „Myslím si, že to je výhodné z obou stran. Po nějaké době změna trenéra pomůže. Je to oživení, nová motivace a impulz.“
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Ptáčková převzala reprezentaci v květnu 2022 po Štefanu Svitkovi a stala se vůbec první ženou, která se role hlavní koučky českého A-týmu zhostila. Po nástupu měla pokračovat v započaté přestavbě a zapracovávání mladých hráček.
Národní tým si pod jejím vedením zahrál na dvou EuroBasketech (2023 – 7. místo, 2025 – 6. místo) a po dvanácti letech také na světovém šampionátu.
Na zářijovém turnaji v Berlíně její svěřenkyně třikrát prohrály, odmítly však roli outsiderek a trápily Itálii i Čínu, se kterou padly po napínavé koncovce v prodloužení.
„Vážíme si, že jsme mohly startovat mezi šestnácti nejlepšími týmy světa. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti,“ komentovala trenérka po závěrečném utkání MS se Spojenými státy a vyhlížela listopadový start kvalifikace o EuroBasket 2027, v níž Češky narazí na Bulharsko, Chorvatsko a Španělsko.
Do boje o další velkou reprezentační akci už je ale povede Bašta. Jeho asistenty budou Adam Konvalinka a bývalá reprezentantka Tereza Vyoralová.