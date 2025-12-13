Atlanta v NBA vysoko prohrála s Detroitem, Krejčí dal osm bodů

Autor: ,
  7:47
Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence i dva zisky a při jeho pobytu na hřišti Atlanta držela s domácími krok. Detroit zamířil za dvacátou výhrou v sezoně především na začátku třetí a čtvrté čtvrtiny, když byl Krejčí na lavičce. Pistons tak potvrdili pozici lídra tabulky Východní konference.
Fotogalerie2

Caris Levert (vpravo) z Detroitu a Vít Krejčí z Atlanty. | foto: AP

Atlanta v úvodu držela s Pistons krok i díky Jalenu Johnsonovi, který nasbíral 19 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. Byl to pro něj už pátý triple double sezony, čímž vytvořil nový klubový rekord. Zároveň se stal pátým hráčem historie NBA, jenž v 15 zápasech v řadě nasbíral alespoň 7 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. Předtím to dokázali jen Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokič a Russell Westbrook.

Jenže Detroitu se k velkému výkonu rozehráli náhradníci. V úvodu druhé čtvrtiny začali budovat náskok, který postupně narostl až na 35 bodů. Celkem lavička Pistons nastřílela 77 bodů, tedy víc než základní sestava. Dokonce 12 hráčů Detroitu mělo minimálně sedm bodů, což je vyrovnaný rekord NBA.

Krejčí dal pět bodů v úvodní čtvrtině, kdy nejprve trefil trojku a následně najel ke koši, uprostřed vymezeného území zastavil a prosadil se střelou z odskoku. Třetí koš přidal až v poslední čtvrtině, trojkou snížil náskok soupeře na 112:136. Čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů už ale neměl šanci odvrátit.

Hvězdou večera byl Donovan Mitchell, který si vylepšil sezonní maximum na 48 bodů a dotáhl Cleveland k vítězství 130:126 nad Washingtonem. Cavaliers se s nejhorším týmem soutěže dlouho trápili a do poslední čtvrtiny šli se ztrátou 15 bodů, pak ale Donovan v poslední dvanáctiminutovce nastřílel 24 bodů. Trojkou dvě minuty před koncem srovnal na 122:122 a pak výhru pečetil. Celkem trefil osm trojek. Cleveland poslední čtvrtinu vyhrál 45:26.

Nejužitečnější hráč soutěže z roku 2023 Joel Embiid předvedl svůj nejlepší výkon v sezoně a 39 body pomohl Philadelphii porazit 115:105 Indianu. Při dlouhodobých zdravotních problémech hrál teprve desátý zápas. Ty tentokrát trápily nejlepšího střelce týmu Tyrese Maxeye. Kvůli nemoci chyběl a právě Embiid ho pomohl zastoupit. Také Paul George si vylepšil sezonní maximum na 23 bodů.

Ani návrat Stephena Curryho a jeho 39 bodů nepomohlo Golden State odvrátit porážku 120:127 s Minnesotou. Ta v poslední čtvrtině předvedla šňůru 17:0 a ze stavu 91:96 otočila skóre na 108:96. Pak ale Curry dal 11 bodů a bylo to 115:114. Koncovka však patřila Minnesotě: dvě klíčové trojky dal Donte DiVincenzo, autor 21 bodů. Julius Randle přidal 27 bodů a Rudy Gobert 24 bodů a 14 doskoků. Timberwolves si tak poradili i s absencí svého hlavního střelce Anthonyho Edwardse.

Dallas zvítězil 119:111 nad Brooklynem a uspěl v pátém z posledních šesti utkání. Anthony Davis pomohl 24 body a 14 doskoky. Chicago ukončilo sérii sedmi proher výhrou nad Charlotte 129:126. Josh Giddey dal šest ze svých 26 bodů v závěrečných 90 sekundách a pomohl uhájit těsné vedení. Charlotte nestačilo 33 bodů Kona Knueppela ani 32 Milese Bridgese.

Výsledky basketbalové NBA

Detroit - Atlanta 142:115 (za hosty Krejčí 8 bodů, 2 doskoky, 2 asistence), Charlotte - Chicago 126:129
Philadelphia - Indiana 115:105
Washington - Cleveland 126:130
Memphis - Utah 126:130
Dallas - Brooklyn 119:111
Golden State - Minnesota 120:127.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York2417770,8
2.Boston25151060,0
3.Philadelphia24141058,3
4.Toronto26151157,7
5.Brooklyn2461825,0

Centrální divize:

1.Detroit2520580,0
2.Cleveland26151157,7
3.Milwaukee26111542,3
4.Chicago24101441,7
5.Indiana2561924,0

Jihovýchodní divize:

1.Orlando25151060,0
2.Miami25141156,0
3.Atlanta26141253,8
4.Charlotte2571828,0
5.Washington2332013,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston2216672,7
2.San Antonio2417770,8
3.Memphis25111444,0
4.Dallas26101638,5
5.New Orleans2642215,4

Pacifická divize:

1.LA Lakers2417770,8
2.Phoenix25141156,0
3.Golden State26131350,0
4.LA Clippers2561924,0
5.Sacramento2561924,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2524196,0
2.Denver2418675,0
3.Minnesota2516964,0
4.Utah2491537,5
5.Portland2591636,0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

V cílovém prostoru nestihla pořádně zabrzdit, podjely jí lyže, spadla a doklouzala až do ochranné bariéry. Když se rozplynul oblak sněhu a odhalil Lindsey Vonnové tvář, bylo patrné, jak se tomu...

13. prosince 2025  8:57

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  8:11

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. O titul se utkají...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  13. 12. 8:06

Atlanta v NBA vysoko prohrála s Detroitem, Krejčí dal osm bodů

Caris Levert (vpravo) z Detroitu a Vít Krejčí z Atlanty.

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence...

13. prosince 2025  7:47

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:42

Neklidná Francie. Hříšnice Simonová je zpět. Oběti lidé vyhrožovali smrtí dcery

Premium
Julia Simonová během sprintu v Hochfilzenu

Od našeho zpravodaje v Rakousku Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky...

13. prosince 2025

Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce...

12. prosince 2025  23:20

Německé a norské házenkářky se utkají ve světovém finále

Jenny Behrendová z Německa se raduje v zápase s Francií.

Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. V semifinále vyřadily v Rotterdamu obhájkyně titulu Francouzky, které porazily 29:23, a o zlato si v neděli zahrají s...

12. prosince 2025  19:59,  aktualizováno  23:02

Zdráhalová dojela v Hamaru čtvrtá na 1500 metrů, Jílek byl při premiéře šestý

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee

Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru rychlobruslařek na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu. Devětadvacetiletá česká reprezentantka...

12. prosince 2025  21:28,  aktualizováno  22:36

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

12. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  22:34

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

9. prosince 2025  22:42,  aktualizováno  12. 12. 21:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.