Krejčí dal při výhře Atlanty čtrnáct bodů, k postupu do NBA Cupu to nestačilo

  8:28
Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili doma nad Clevelandem 130:123 i díky 14 bodům českého reprezentanta Víta Krejčího. Ten za 21 minut trefil tři trojky a přidal i nájezd a smeč po brejku, k tomu zapsal také dva doskoky, tři asistence a dva bloky.
Fotogalerie3

S míčem si dělá prostor Vít Krejčí z Atlanty, pozorně ho brání Quan Tomlin z Clevelandu. | foto: Reuters

Hawks však ani výhra nestačila k postupu v rámci NBA Cupu, do kterého se výsledky započítávaly. Mezi osm nejlepších týmů se vedle už dříve jistých postupujících Toronta a Los Angeles Lakers dostaly Orlando, New York a Miami na Východě a Oklahoma City, San Antonio a Phoenix na Západě.

Cleveland jel do Atlanty s tím, že výhra by mu mohla zajistit postup v poháru, jenže nezachytil úvod a Hawks vyhráli úvodní čtvrtinu o 10 bodů. Pak sice Cavaliers zabojovali a skóre otočili, jenže vstup do druhé půle vyšel lépe opět Atlantě a Krejčí ve čtvrté čtvrtině dunkem zvýšil osm minut před koncem na 111:103. Pak vystřídal a Cavaliers se povedlo šňůrou 10:0 otočit vedení a ještě 70 vteřin před koncem bylo skóre vyrovnané. Pak ale trefil trojku Zaccharie Risacher, z dalšího útoku přidal trojku Nickeil Alexander-Walker a Atlanta slavila vítězství.

Jalen Johnson k tomu přispěl triple doublem za 29 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí, Alexander-Walker měl 30 bodů. Clevelandu nepomohlo ani 42 bodů Donovana Mitchella.

Přímý souboj o postup v poháru zvládli Oklahoma City Thunder, kteří doma udolali Phoenix 123:119. Připsali si tak už jedenáctou výhru za sebou a vládnou lize s jedinou porážkou na kontě. Zároveň jsou teprve pátým týmem v historii soutěže, který z úvodních 20 zápasů sezony měl maximálně jednu porážku.

Phoenix sice v poslední čtvrtině málem smazal patnáctibodové manko, ale ve vyrovnané koncovce podržel úřadující šampiony Shai Gilgeous-Alexander, který dal v posledních šesti minutách 15 ze svých 37 bodů. Suns nakonec i přes porážku ale mohli slavit také, jelikož jim těsná výhra stačila k postupu v poháru na divokou kartu coby nejlepšího týmu z druhých míst. A to na úkor Memphisu, kterému k postupu nestačila ani výhra 112:107 nad Los Angeles Clippers. Celkové skóre v tabulce posunulo dál Phoenix.

Také Orlando vyhrálo přímý souboj o postup v poháru nad Detroitem 112:109. Desmond Bane k tomu pomohl 37 body a Magic především v poslední minutě a půl nedovolili soupeři skórovat a uhájili těsné vedení. Detroit tak po šňůře 13 výher v řadě prohrál podruhé za sebou. Nezabránil tomu ani Cade Cunningham, který měl triple double za 39 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Zároveň ale osmi ztrátami přispěl k tomu, že Pistons ztratili hned 24 míčů.

New York Knicks rovněž zvládli souboj o postup v poháru a porazili Milwaukee 118:109 i díky 37 bodům Jalena Brunsona. Stejně tak San Antonio Spurs, kteří i bez zraněného Victora Wembanyamy zvítězili 139:136 v Denveru a na jeho úkor prošli dál. Devin Vassell se na tom podílel 35 body a zápas rozhodl minutu před koncem dvěma trojkami po sobě za vyrovnaného stavu. Za Nuggets dal 37 bodů Jamal Murray.

Los Angeles Lakers už věděli, že jim postup neuteče, ale ještě ho potvrdili výhrou 129:119 nad Dallasem. Austin Reaves k tomu pomohl 38 body a Luka Dončič 35 body potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže. Slovinská hvězda vyhrála i svůj třetí zápas proti Dallasu, který ho v minulé sezoně do Lakers překvapivě vyměnil.

Výsledky basketbalové NBA:

Atlanta - Cleveland 130:123 (domácí Krejčí 14 bodů, 3 asistence, 2 doskoky) Charlotte - Chicago 123:116
Indiana - Washington 119:86
Brooklyn - Philadelphia 103:115
Detroit - Orlando 109:112
New York - Milwaukee 118:109
Utah - Sacramento 128:119
Oklahoma City - Phoenix 123:119
Denver - San Antonio 136:139
LA Clippers - Memphis 107:112
LA Lakers - Dallas 129:119

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Toronto1914573,7
2.New York1812666,7
3.Philadelphia1810855,6
4.Boston1810855,6
5.Brooklyn1831516,7

Centrální divize:

1.Detroit1915478,9
2.Cleveland2012860,0
3.Chicago189950,0
4.Milwaukee2081240,0
5.Indiana1931615,8

Jihovýchodní divize:

1.Miami1913668,4
2.Atlanta2012860,0
3.Orlando2012860,0
4.Charlotte1951426,3
5.Washington1821611,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston1612475,0
2.San Antonio1813572,2
3.Memphis2081240,0
4.Dallas2051525,0
5.New Orleans1931615,8

Pacifická divize:

1.LA Lakers1814477,8
2.Phoenix2012860,0
3.Golden State20101050,0
4.LA Clippers1951426,3
5.Sacramento2051525,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2019195,0
2.Denver1813572,2
3.Minnesota1810855,6
4.Portland1981142,1
5.Utah1861233,3


