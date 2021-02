Výhra i bez Davise. James a Schröder táhli Lakers k vítězství v Minnesotě

Lakers uspěli v Minneapolis poprvé od března 2015 a po sedmi porážkách v řadě. Pomohli si střelbou s úspěšností téměř 55 procent, přičemž kromě Jamese a Schrödera byl vidět také náhradník Montrezl Harrell, který za 18 minut přispěl 17 body a šesti doskočenými míči.

Sestřih zápasu Minnesota vs. Los Angeles Lakers:

Na druhé straně se blýskl kariérním maximem 28 body včetně pěti trojek nováček Anthony Edwards. Karl-Anthony Towns zůstal pouze na 15 bodech. Lakers uspěli poosmé z posledních desíti utkání a venkovní bilanci si vylepšili na 13-3 a jsou v tomto směru nejlepší v lize. V Západní konferenci však na první Utah stále ztrácejí 1,5 utkání.

Další skvělý zápas má za sebou Nikola Jokič, jenž nastřádal 43 bodů, šest doskoků a pět asistencí, Denverem však prohrál v Bostonu 99:112. Jamal Murray přidal 25 bodů, vítěze táhli Jaylen Brown s 27 body a hvězdný Jayson Tatum s 21 body a osmi asistencemi.

Sestřih zápasu Boston vs. Denver:

„Po dvou těžkých prohrách bylo zřejmé, že dnes jsme potřebovali uspět. Věděli jsme, že musíme dát do utkání co nejvíc energie, a věřím, že se nám to podařilo,“ řekl Brown.

Brooklyn proti Phoenixu postrádal odpočívající Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga a prohrával až o 24 bodů, přesto dokázal zvítězit 128:124. Utkání definitivně otočil půl minuty před koncem po trojce Jamese Hardena, jenž nakonec nasbíral 38 bodů, 11 asistencí a šest doskočených míčů.

Sestřih zápasu Brooklyn vs. Phoenix:

Joe Harris zaznamenal 22 bodů, náhradník Jeff Green 18. Na druhé straně si připsal 29 bodů a sedm asistencí Chris Paul, 22 bodů a sedm finálních přihrávek nastřádal Devin Booker. Phoenix, jenž je čtvrtý v Západní konferenci, výhru ztratil především v poslední části, kterou prohrál 24:40.

Portland proti Oklahoma City prohospodařil náskok 24 bodů, Damian Lillard ale během posledních čtyř minut proměnil čtyři trojky a i díky jeho 31 bodům a 10 asistencím se Blazers radovali z výhry 115:104. S bilancí 18-10 jsou pátí na Západě a jsou na tom stejně jako na Východě první Philadelphia.

Sestřih zápasu Oklahoma City vs. Portland:

„Jen jsem běžel za ním a křičel, že je to blázen,“ usmál se po utkání Lillardův spoluhráč Enes Kanter. „Hraje, jako kdyby fixloval, něco podobného jsem ještě neviděl. A to jsem v minulosti hrál s opravdu skvělými hráči.“ Domácím nestačilo 23 bodů mladíka Luguentze Dorta.

Toronto dovedl v atraktivním duelu proti Milwaukee k výhře 124:113 Fred VanVleet s 33 body. Domácím nestačilo 34 bodů, 10 doskoků a osm asistencí Janise Adetokunba. New Orleans se při triumfu 144:113 v Memphisu opíralo o Ziona Williamsona, jenž si připsal 31 bodů a sedm doskoků.