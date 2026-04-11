Portland je po výhře nad Clippers osmý, Boston v NBA vyrovnal rekord v trojkách

Autor: ,
  8:19aktualizováno  8:24
Basketbalisté Portlandu vyhráli v NBA klíčový duel s Los Angeles Clippers 116:97 a kolo před koncem základní části se dostali právě před pátečního soupeře na osmé místo v Západní konferenci zaručující snadnější cestu předkolem play off. V posledním zápase stačí Trail Blazers, kterým stále chybí zraněný Vít Krejčí, k udržení osmého místa porazit Sacramento. Clippers budou hrát s Golden State.
Fotogalerie2

Odražený míč získal Deni Avdija z Portlandu. Sápe se po něm i Brook Lopez z LA Clippers. | foto: Reuters

Portland ztrácel na Clippers jednu výhru, proto nutně potřeboval páteční zápas zvládnout. A přestože kromě Krejčího postrádá i jednou ze svých hvězd Jeramiho Granta, od začátku si šel za vítězstvím. Jedenáct minut před koncem sice Clippers na chvíli vedli 88:86, ale pak Trail Blazers vzali zápas do svých rukou a zejména díky Denimu Avdijovi vyhráli poslední čtvrtinu 30:13. Avdija dal v zápase 35 bodů.

Portland potřebuje osmou příčku udržet, aby v předkole měl dva pokusy na jedno vítězství zajišťující postup do play off. Pokud by klesl na deváté místo, musel by vyhrát dva zápasy po sobě, aby postoupil do vyřazovacích bojů.

Obhájci titulu z Oklahomy City prohráli v Denveru 107:127, když oba týmy šetřily své opory. Nuggets k 11. výhře za sebou dovedl zejména zkušený litevský pivot Jonas Valančiunas s 23 body a 17 doskoky. Valančiunas nastoupil v základní sestavě místo Nikoly Jokiče, který kvůli bolavému zápěstí nehrál a hrozí mu, že nebude zařazen mezi kandidáty na individuální ocenění, kde patří mezi favority na cenu pro nejužitečnějšího hráče. Srbský pivot odehrál jen 64 zápasů místo potřebných 65. V posledním kole musí odehrát alespoň 20 minut, aby mohl o cenu MVP usilovat.

To je důvod, proč v pátek i přes menší zranění nastoupil Victor Wembanyama. Francouzský pivot San Antonia odehrál 65. utkání a aktuálně je spolu se Shai Gilgeousem-Alexanderem největší kandidátem na MVP a zároveň pravděpodobně získá cenu pro nejlepšího obránce. K výhře 139:120 nad Dallasem pomohl 40 body a 13 doskoky.

Boston si pojistil druhé místo v tabulce Východní konference, když vyhrál 144:118 nad New Orleans. V zápase trefil 29 trojek, co je vyrovnaný rekord NBA. Povedlo se mu to už podruhé, 29 trojek v zápase dalo také Milwaukee v roce 2020 a v tomto ročníku i Memphis. Celtics stříleli trojky s úspěšností 49 procent. Zpoza trojkové čáry se trefilo hned deset hráčů Bostonu, Sam Hauser dal osm trojek.

Los Angeles Lakers vyhráli 101:73 nad Phoenixem, k čemuž LeBron James přispěl 28 body a 12 asistencemi. Jednačtyřicetiletý nejlepší střelec historie NBA se stal teprve čtvrtým hráčem v dějinách soutěže, který pokořil hranici 12 tisíc asistencí. Dosud se to povedlo jen Johnu Stocktonovi (15.806 asistencí), Chrisu Paulovi (12.552) a Jasonu Kiddovi (12.091).

Lakers drží čtvrtou příčku v Západní konferenci před Houstonem, který prohrál s Minnesotou 132:136. Nepomohlo mu ani 41 bodů Amena Thompsona, který si vylepšil osobní maximum.

Atlanta si na Východě zajistila přímou účast v play off, když zvítězila 124:102 nad Clevelandem. Už nemůže klesnout na horší než šestou příčku, kterou drží Toronto se stejnou bilancí, jako má sedmé Orlando. Floridský tým zvítězil 127:103 nad Chicagem a pátou výhrou v řadě udržel naději na to, že se vyhne předkolu.

Milwaukee v souboji týmů bez šance na play off zvítězilo 125:108 nad Brooklynem. A.J. Green k tomu pomohl 11 trojkami a 35 body si vytvořil osobní maximum. Stal se teprve třetím hráčem Milwaukee v historii, který v zápase nastřílel dvouciferný počet trojek.

Memphis nastoupil jen se šesti hráči a podlehl Utahu 101:147. Blake Hinson dal za Utah své maximum 30 bodů, další nováček Bez Mbeng přidal triple double za 27 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Na triple double dosáhl i John Konchar s 11 body, 11 doskoky a 10 asistencemi a také hráč Memphisu Jahmai Mashack, který k 13 bodům přidal 15 doskoků a 14 asistencí.

Výsledky basketbalové NBA:

Charlotte - Detroit 100:118
Washington - Miami 117:140
Atlanta - Cleveland 124:102
Boston - New Orleans 144:118
Indiana - Philadelphia 94:105
New York - Toronto 112:95
Chicago - Orlando 103:127
Houston - Minnesota 132:136
Milwaukee - Brooklyn 125:108
San Antonio - Dallas 139:120
Utah - Memphis 147:101
Denver - Oklahoma City 127:107
Portland - LA Clippers 116:97
Sacramento - Golden State 124:118
LA Lakers - Phoenix 101:73.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.y-Boston81552667,9
2.x-New York81532865,4
3.x-Toronto81453655,6
4.x-Philadelphia81443754,3
5.Brooklyn81206124,7

Centrální divize:

1.y-Detroit81592272,8
2.x-Cleveland81513063,0
3.Milwaukee81324939,5
4.Chicago81315038,3
5.Indiana81196223,5

Jihovýchodní divize:

1.y-Atlanta81463556,8
2.x-Orlando81453655,6
3.x-Charlotte81433853,1
4.x-Miami81423951,9
5.Washington81176421,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.y-San Antonio81621976,5
2.x-Houston81513063,0
3.New Orleans81265532,1
4.Memphis81255630,9
5.Dallas81255630,9

Pacifická divize:

1.y-LA Lakers81522964,2
2.x-Phoenix81443754,3
3.x-LA Clippers81414050,6
4.x-Golden State81374445,7
5.Sacramento81225927,2

Severozápadní divize:

1.z-Oklahoma City81641779,0
2.x-Denver81532865,4
3.x-Minnesota81483359,3
4.x-Portland81414050,6
5.Utah81225927,2

Týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.