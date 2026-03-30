Zatímco Krejčí je na marodce s lýtkem, Golden State už 25 utkání postrádá rozehrávače Stephena Curryho laborujícího s kolenem. Oslabený byl i Denver: k Aaronu Gordonovi přibyli v neděli Spencer Jones a Cameron Johnson. Jokičovi sekundoval s 20 body Jamal Murray a se 16 Tim Hardaway, jenž začal na lavičce. Lídry poražených Warriors byli s 23 body Brandin Podziemski a lotyšský křídelník Kristaps Porzingis.
Mistrovská Oklahoma City zdolala New York Knicks 111:100 a vyhrála počtrnácté z posledních 15 utkání. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodů, z toho 10 v poslední čtvrtině, a výrazně tak přispěl k rozhodujícímu finiši. Kanadský rozehrávač proměnil 13 z 16 trestných hodů a prodloužil svůj rekord NBA na 135 po sobě jdoucích zápasů s alespoň 20 body.
Los Angeles Clippers přehráli 127:113 oslabené Milwaukee, které mělo k dispozici jen osm hráčů. Hlavní postavou byl Bennedict Mathurin s 28 body, nejlepším střelcem domácích Bucks s novým sezonním maximem 36 body Gary Trent. Milwaukee, jež stále postrádá zraněného Jannise Adetokunba, doplatilo také na 22 ztrát, po nichž inkasovalo 33 bodů, a po vyloučeních v závěru dohrávalo jen v šesti.
Indiana i díky 18 trojkám vyhrála nad Miami 135:118. Jejím lídrem byl Pascal Siakam s 30 body, Micah Potter měl bodů 21 včetně pěti úspěšných tříbodových střel.
Basketbalisté Toronta předvedli proti Orlandu v prvním poločase šňůru 31 bodů a deklasovali Orlando 139:87. RJ Barrett nasbíral 24 bodů a Scottie Barnes o jeden méně a 15 asistencemi si vylepšil kariérní maximum.
Alperen Sengün se blýskl 36 body, 13 doskoky a sedmi asistencemi a spolu s Kevinem Durantem a Jabari Smithem dovedli Houston k vítězství 134:102 nad New Orleans.
Výsledky basketbalové NBA:
Brooklyn - Sacramento 116:99
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|x-Boston
|74
|50
|24
|67,6
|2.
|x-New York
|75
|48
|27
|64,0
|3.
|x-Toronto
|74
|42
|32
|56,8
|4.
|x-Philadelphia
|74
|41
|33
|55,4
|5.
|Brooklyn
|75
|18
|57
|24,0
Centrální divize:
|1.
|x-Detroit
|74
|54
|20
|73,0
|2.
|x-Cleveland
|74
|46
|28
|62,2
|3.
|Milwaukee
|74
|29
|45
|39,2
|4.
|Chicago
|74
|29
|45
|39,2
|5.
|Indiana
|75
|17
|58
|22,7
Jihovýchodní divize:
|1.
|x-Atlanta
|75
|42
|33
|56,0
|2.
|x-Orlando
|74
|39
|35
|52,7
|3.
|x-Miami
|75
|39
|36
|52,0
|4.
|x-Charlotte
|75
|39
|36
|52,0
|5.
|Washington
|74
|17
|57
|23,0
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|y-San Antonio
|74
|56
|18
|75,7
|2.
|x-Houston
|74
|45
|29
|60,8
|3.
|Memphis
|74
|25
|49
|33,8
|4.
|New Orleans
|76
|25
|51
|32,9
|5.
|Dallas
|74
|24
|50
|32,4
Pacifická divize:
|1.
|x-LA Lakers
|74
|48
|26
|64,9
|2.
|x-Phoenix
|74
|41
|33
|55,4
|3.
|x-LA Clippers
|75
|39
|36
|52,0
|4.
|x-Golden State
|75
|36
|39
|48,0
|5.
|Sacramento
|76
|19
|57
|25,0