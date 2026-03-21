Grant dovedl Portland ke třetí výhře za sebou, zraněný Krejčí znovu chyběl

Autor: ,
  8:31
Basketbalisté Portlandu i bez zraněného Víta Krejčího zvítězili v NBA potřetí za sebou, Minnesotu zdolali na jejím hřišti 108:104. Zasloužil se o to zejména Jerami Grant, který dal 26 bodů včetně vítězné trojky 22 sekund před koncem. Trail Blazers tak poskočili na osmé místo tabulky Západní konference před Los Angeles Clippers a už mají na dosah jistotu postupu do předkola play off.
Fotogalerie2

Jerami Grant z Portlandu si užívá zakončení proti Minnesotě. | foto: AP

Český reprezentant Krejčí vynechal třetí zápas po sobě kvůli poraněnému lýtku a z lavičky tak sledoval, jak se jeho spoluhráčům znovu daří. Proti Minnesotě, které chyběl zraněný nejlepší střelec Anthony Edwards, si Portland budoval až osmnáctibodové vedení. Jenže ve třetí čtvrtině Timberwolves manko smazali a oba celky se začaly přetahovat o vedení. Vše vygradovalo až v koncovce.

Rozhodující okamžik přišel 22 sekund před koncem za jednobodového vedení domácích. Při vyhazování zpoza koše se Grant uvolnil na trojku z rohu a zamířil přesně. Poslal tak hosty do vedení 106:104. Minnesota pak měla tři pokusy na srovnání, ale neuspěla a Grant trestnými hody výhru Portlandu potvrdil.

Jedenáctizápasovou vítěznou sérii Atlanty razantně utnul Houston výhrou 117:95. Kevin Durant k tomu přispěl 25 body, Jabari Smith přidal 23 bodů. Hawks tak přišli o svou čtvrtou nejdelší vítěznou šňůru v historii klubu a o nejdelší od sezony 2014/15, kdy 19 výhrami v řadě stanovili klubový rekord.

Jalen Brunson vystřelil Knicks těsnou výhru 93:92 v newyorském derby na hřišti Brooklynu. Ve vyrovnané koncovce dal v posledních dvou minutách pět bodů, na další koš nahrál a deset vteřin před koncem tak zajistil Knicks čtyřbodové vedení. Výhru už tak jeho týmu nevzala ani závěrečná trojka soupeře. New York vyhrál popáté za sebou.

Memphis znovu předváděl dobrý týmový výkon a i díky sedmi dvouciferným střelcům vedl nad Bostonem ještě devět minut před koncem o sedm bodů. Pak ale sedmi body během minuty srovnal Derrick White a Celtics nakonec zvítězili 117:112. Jaylen Brown se pod to podepsal 30 body.

Ještě o bod víc dal Jamal Murray a pomohl Denveru k vítězství 121:115 nad Torontem. Nikola Jokič přispěl 22 body, osmi doskoky a devíti asistencemi a Tim Hardaway sedmi trojkami a 23 body.

Výsledky basketbalové NBA

Brooklyn - New York 92:93
Detroit - Golden State 115:101
Houston - Atlanta 117:95
Memphis - Boston 112:117
Minnesota - Portland 104:108
Denver - Toronto 121:115

Východní konference:

Atlantická divize:

1.x-Boston70472367,1
2.x-New York71462564,8
3.Toronto69393056,5
4.Philadelphia70383254,3
5.Brooklyn70175324,3

Centrální divize:

1.x-Detroit70511972,9
2.x-Cleveland70432761,4
3.Milwaukee69284140,6
4.Chicago70284240,0
5.Indiana70155521,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando69383155,1
2.Miami70383254,3
3.Atlanta70383254,3
4.Charlotte70363451,4
5.Washington69165323,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.x-San Antonio70521874,3
2.x-Houston69422760,9
3.New Orleans71254635,2
4.Memphis69244534,8
5.Dallas70234732,9

Pacifická divize:

1.x-LA Lakers70452564,3
2.x-Phoenix70393155,7
3.LA Clippers70343648,6
4.Golden State70333747,1
5.Sacramento71185325,4

Severozápadní divize:

1.y-Oklahoma City70551578,6
2.x-Denver71432860,6
3.x-Minnesota71432860,6
4.Portland71353649,3
5.Utah70214930,0

Týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.