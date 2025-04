Krejčí byl aktivní i z pozice náhradníka, Atlanta však padla a jde do předkola

Autor: ČTK , iDNES.cz

10:01

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA s New York Knicks 105:121 a po třetí porážce v řadě mají jistotu, že půjdou do předkola play off. Přímý postup do play off si tak ve Východní konferenci zajistilo Milwaukee, které v prodloužení udolalo Miami 121:115 a i díky zaváhání Detroitu poskočilo až na páté místo. Triple doublem se blýskl Janis Adetokunbo, který v dresu Bucks v Miami nastřádal 36 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí.