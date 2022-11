Philadelphia i bez hvězd porazila Brooklyn, Lakers nestačili na Phoenix

Philadelphia ukázala, že není týmem dvou hvězd, ale i bez nich dokáže uspět. Brooklyn naopak i v plné síle selhal. Ben Simmons se nechal rozhodit fanoušky Sixers, kteří mu neodpustili vytrucovaný přestup právě z Philadelphie, a při každé jeho akci bučeli. Kevin Durant i kvůli skvělé obraně P. J. Tuckera nedal v poslední čtvrtině ani bod a Philadelphia utekla ze tří bodů na rozdíl 16 a zajistila si tak klidnou koncovku.

Sestřih zápasu Philadelphia vs. Brooklyn:

Nejlepším střelcem Nets byl s 23 body Kyrie Irving, Sixers táhli Tobias Harris s 24 body a De`Anthony Melton s 22. „Je to pro nás obrovská výhra. Šli jsme do zápasu s velkou energií,“ těšilo Harrise. „Všichni chtějí vidět náš tým selhat, protože nikdo nemá rád Bena, Kyrieho i mě. A dnes se jim to splnilo,“ reagoval Durant.

Lakers k prodloužení série tří výher nepomohl ani další skvělý výkon Anthonyho Davise, který byl při absenci LeBrona Jamese hlavní postavou týmu. Zapsal 37 bodů, 21 doskoků, 5 bloků a 5 zisků. Výrazný rozdíl byl ale ve střelbě z dálky: Phoenix vyhrál na trojky 16:4. Také byl agresivnější v obraně a posílal soupeře na trestné hody, zatímco Lakers nasbírali jen 12 faulů. Nejlepšími střelci Phoenixu byli Mikal Bridges a Devin Booker s 25 body.

Sestřih zápasu Phoenix vs. Lakers:

Sacramento si s výhrou zahrávalo, neboť přišlo v poslední čtvrtině o dvouciferný náskok a poslední čtyři minuty dalo jediný koš ze hry. Naopak Ja Morant v posledních pěti minutách vstřelil 19 ze svých 34 bodů a táhl Memphis za obratem, jenže nakonec se stal smutným hrdinou. Dvě vteřiny před koncem byl faulován při trojkovém pokusu a mohl tak srovnat z trestných hodů, ale dva minul a Sacramento naopak trestnými hody DeAarona Foxe výhru potvrdilo. Fox dal 32 bodů.

Sestřih zápasu Memphis vs. Sacramento:

„Nedal jsem a to byl konec zápasu,“ litoval Morant. „Dostali jsme se velmi blízko, skvěle jsme bránili, ale nestačilo to,“ přidal Jaren Jackson.

O překvapení se postaral Detroit, který zvítězil v Denveru 110:108 a připsal si teprve čtvrtou výhru v sezoně a první na hřištích soupeřů. Na poslední místo NBA tak odsunul Houston. Pistons těžili hlavně z dobrého výkonu své lavičky, která jednoznačně přehrála soupeřovu. Alec Burks nasbíral 21 bodů. Denveru tak nestačilo ani 31 bodů, 9 doskoků a 10 asistencí Nikoly Jokiče.

Sestřih zápasu Denver vs. Detroit:

Burks trefil i důležitou střelu na 108:103. Denver pak sice 13 vteřin před koncem snížil na rozdíl jediného bodu, ale Bojan Bogdanovič dvěma trestnými hody rozhodl. Nuggets se ještě snažili o vyrovnání, jenže Detroit nedovolil střelu za tři body a naopak taktickým faulem poslal soupeře jen na trestné hody. Jamal Murray druhý schválně neproměnil, Aaron Gordon míč doskočil, ale těžkou střelu z odskoku na vyrovnání netrefil.