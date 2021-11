Lakers ztratili náskok a podruhé v sezoně nestačili na Oklahoma City

James už potřetí v sezoně chyběl v sestavě Lakers, tentokrát kvůli nataženému břišnímu svalu. Dlouho se zdálo, že si spoluhráči poradí i bez něj. Ve druhé čtvrtině předvedli velký nápor a získali devatenáctibodové vedení. O něj ale rychle přišli a v poločase to bylo už jen o čtyři body.

Sestřih zápasu LA Lakers vs. Oklahoma City:

Mírný náskok si Lakers drželi až do poslední čtvrtiny, v níž zaúřadoval Shai Gilgeous-Alexander. V závěru dal 11 ze svých 28 bodů a 4 ze 6 asistencí. Klíčová však byla trojka Kenricha Williamse minutu a půl před koncem na 98:95. Lakers ještě měli poslední střelu na vyrovnání, ale Russell Westbrook trojku neproměnil. Chvíli předtím při jiné možnosti ztratil míč. Celkem měl Westbrook 27 bodů, Anthony Davis 29 a 18 doskoků a Carmelo Anthony 21 bodů.

Boston zvítězil nad Miami překvapivě jasně 95:78 a připravil tak Heat teprve druhou porážku v sezoně. Basketbalistům Miami vůbec nevyšla druhá čtvrtina, v níž dali jen devět bodů. Dohromady nastříleli nejméně bodů od ledna 2016.

Sestřih zápasu Miami vs. Boston:

Boston je prvním týmem za posledních tři a půl roku, který udržel ve dvou zápasech po sobě soupeře pod 80 body. Ve středu totiž porazili Orlando 92:79. „V útoku ještě máme na čem pracovat, ale v obraně už to vypadá tak, jak bychom si představovali,“ řekl trenér Bostonu Ime Udoka.

Ztrátu Miami využila Philadelphia a výhrou 109:98 nad Detroitem se osamostatnila v čele Východní konference. Pro Sixers to byla pátá výhra v řadě. Za Detroit si jednička draftu Cade Cunningham připsal první double double za 18 bodů a 10 doskoků.

Sestřih zápasu Detroit vs. Philadelphia:

Na Západě dál vládne Utah, který přehrál Atlantu 116:98 i bez lehce zraněného Donovana Mitchella. Nahradil ho Jordan Clarkson, jenž zaznamenal 30 bodů. Napravil tak svůj nepovedený minulý zápas, ve kterém minul všech 11 trojkových pokusů. Spoluhráči ho ale podpořili a on se jim odvděčil. „Všichni za mnou chodili a říkali: nepřestávej střílet. Pokračuj a ono to přijde. A skutečně se tak stalo. To je to, co miluji na tomto týmu. Vzájemně si věříme,“ řekl Clarkson.