Satoranský je v karanténě kvůli pozitivnímu testu na covid-19, potvrdil kouč Chicaga

Satoranský v neděli nehrál ve třetím zápase za sebou a oficiálně byl spolu s dalšími třemi spoluhráči mimo hru kvůli „zdravotním a bezpečnostním pravidlům NBA“. Donovan nicméně pro zámořská média upřesnil, že Satoranský a jeden člen realizačního týmu měli pozitivní test na koronavirus. „Samozřejmě musí být v karanténě a podrobí se ligovému protokolu,“ řekl kouč Chicaga americké televizi ESPN o českém rozehrávači.

Satoranský už musel v prosinci vynechat tři přípravné zápasy před sezonou NBA kvůli povinné devítidenní karanténě, protože byl v blízkém kontaktu s nakaženým spoluhráčem Noahem Vonlehem. Nehrál ani v úvodním soutěžním duelu ročníku a ze sedmi utkání Chicaga tak má na kontě tři starty.

Pozitivní test na koronavirus měl také Chandler Hutchison a musel zůstat ve Washingtonu, kde Bulls ve čtvrtek vyhráli. Další dva hráči Chicaga Lauri Markkanen a Ryan Arcidiacono zůstávají mimo hru kvůli koronavirovým pravidlům NBA.

„Největší výzva bude, co se stane s těmito kluky, kteří teď nemůžou hrát. Co bude, až se budou moci vrátit, kdy dostanou povolení zapojit se a podobné věci,“ řekl Donovan.

Problémy Bulls s nákazou v týmu začaly už v listopadu, kdy měl pozitivní test Garrett Temple. Čtyři členové realizačního štábu také museli vynechat 26. prosince zápas proti Indianě, ale byli zpět u týmu hned následující duel proti Golden State.

Donovan se nedomnívá, že by byl výskyt koronaviru v mužstvu způsoben nezodpovědným chováním. „Myslím, že naši kluci pravidla dodržují. Při venkovních zápasech se pohybují jen tam, kde to je ligou schválené, ať už jde o restaurace nebo jiná místa. Jsou mimořádně svědomití, ale v mnoha případech to (nákaza) může přicházet z rodiny, z venku, když se prostě lidé setkávají,“ řekl Donovan, jehož svěřenci mají po úvodních sedmi zápasech bilanci tří výher a čtyř porážek.