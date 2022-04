Bezchybný Paul dovedl Phoenix do čtvrtfinále. Postupují i Philadelphia a Dallas

Vítěz základní části Phoenix v šestém duelu porazil New Orleans 115:109 zásluhou 33 bodů Chrise Paula, který ani jednou střelecky neminul. Philadelphia po dvou porážkách v řadě zabrala a nedovolila sedmý zápas, když deklasovala Toronto 132:97. Dallas naopak udolal Utah rozdílem jediného koše 98:96. Phoenix se ve čtvrtfinále utká s Dallasem, Philadelphii čeká Miami.

Sestřih utkání New Orleans vs. Phoenix:

Phoenixu se vrátil do sestavy po zranění nejlepší střelec Devin Booker, ale příliš se mu nedařilo a dal 13 bodů. Suns to ale vadit nemuselo, protože zářil Paul. Zkušený rozehrávač proměnil všech 14 střeleckých pokusů. Tolik přesných střel bez jediné chyby ještě v historii play off nikdy nikdo neměl. Paul byl i klíčovou postavou čtvrté čtvrtiny, v níž se oba celky přetahovaly ve vedení a čtyřmi body v poslední minutě pečetil vítězství.

„Vůbec jsem nevěděl o tom, že mám stoprocentní střelbu. V poločase jsem si jen řekl, že musím střílet trochu víc, ale zajímal jsem se hlavně o zápas, ne o své statistiky,“ řekl Paul. „Tohle ještě neviděl nikdo z nás, aby někdo dal 14 střel v řadě. Neskutečné,“ ocenil spoluhráče Booker.

Philadelphia nechtěla dopustit sedmé utkání poté, co v sérii vedla už 3:0, a po vyrovnaném prvním poločase v Torontu zabrala a sérii ukončila. A to zásluhou šňůry 17:0, která přišla krátce po začátku druhé půle pod taktovkou Tobiase Harrise a Tyreseho Maxeye. Sixers rázem vedli o 20 bodů a hvězda týmu Embiid pak v poslední čtvrtině 12 body postup pečetil. Maxey pomohl Embiidovi 25 body, James Harden 22 body a 15 asistencemi. Za Toronto měl Chris Boucher 25 bodů a 10 asistencí.

Sestřih utkání Toronto vs. Philadelphia:

Nejdramatičtější duel se hrál v Utahu, kde domácí bojovali do posledních vteřin o vyrovnání série. V polovině zápasu dokonce měli Jazz náskok 12 bodů, ale ještě do konce třetí čtvrtiny o něj přišli a Dallas vedl o osm bodů. Ale i on dovolil soupeři dvě a půl minuty před koncem srovnat na 94:94.

Pak ale dal klíčovou trojku Jalen Brunson, domácí jen snížili a Brunson jedním trestným hodem čtyři vteřiny před koncem výhru potvrdil. Utah ještě měl poslední střelu, ale Bojan Bogdanovič nebyl přesný.

Sestřih utkání Utah vs. Dallas:

Brunson zakončil zápas s 24 body stejně jako Luka Dončič, který k tomu přidal i 9 doskoků a 8 asistencí. Utah táhl Donovan Mitchell s 23 body, 8 doskoky a 9 asistencemi. Pro Dallas je to první postup do čtvrtfinále od roku 2011, kdy slavil titul.