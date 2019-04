Hardenův triple double pomohl Houstonu, Irving táhl bostonský zvrat

Boston ještě na začátku poslední čtvrtiny prohrával s Indianou o 12 bodů. Pak ale zaveleli k obratu Kyrie Irving a Jayson Tatum, jejichž zásluhou Celtic vyhráli zbytek utkání o 20 bodů.

Klíčová fáze nastala šest minut před koncem, kdy Irving dal v řadě osm ze svých 37 bodů a poslal Boston do vedení. To si sice Indiana vzala zpět dvěma trojkami Bojana Bogdanoviče, ale v posledních dvou minutách už nedokázala skórovat, zatímco Tatum zařídil Bostonu vítězství.

To v Houstonu bylo jasno už v první čtvrtině, ve které si domácí vytvořili proti Utahu dvacetibodové vedení, jež už nepustili. Hvězdou utkání byl nejlepší střelec základní části Harden, který zaznamenal 32 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. Byl to jeho třetí triple double v play off v kariéře.

Už v první čtvrtině stihl Harden 17 bodů a měl tak hlavní podíl na rychlém odskočení soupeři, když sám dal jen o dva body méně než celý Utah.

V Milwaukee ještě v poločase těsně vedl Detroit, ale pak začal úřadovat Janis Adetokunbo, který nastřílel 13 ze svých 26 bodů ve třetí čtvrtině a postaral se tak o odskočení na 17 bodů před závěrečnou čtvrtinou. Navíc měl silnou podporu od Erica Bledsoea a Khrise Middletona, kteří dali 27 a 24 bodů.

„Snaží se mi zacpat prostor pod košem. Musel jsem být trpělivý a čekat na to, až se mi prostor otevře. Kluci mě povzbuzovali, že musím zůstat agresivní, a to jsem dodržel. Dnes mi ale hodně pomohli,“ řekl Adetokunbo.