Nymburk v repríze finále NBL hladce zdolal Brno, za Děčín zazářil šestnáctiletý Houška

  21:19
Nymburk zvítězil v repríze loňského finále ligy basketbalistů nad Brnem jednoznačně 92:60 a upevnil si vedení v nadstavbové skupině A1. V severočeském derby Ústí nad Labem porazilo Děčín 78:70. Pražský souboj ve skupině A2 zvládl lépe USK, který doma zdolal Slavii 79:72 a přerušil její sérii čtyř vítězství.

Šestnáctiletý Marek Houška z Děčína (v modrém) zaujal svým výkonem proti Ústí nad Labem. Posbíral jedenáct bodů. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

Nymburk si poradil snadno s Brnem i bez zraněného Ondřeje Sehnala a po odchodu střelce Sir’Jabariho Rice do španělské ligy. Úřadující vicemistři nezopakovali výkon z lednového prvního čtvrtfinále Českého poháru, v němž dokázali české šampiony porazit.

Matěj Svoboda přispěl k vítězství favorita 18 body a osmi doskoky. V brněnském dresu se představil v dobrém světle debutující rozehrávač Tevin Olison, jenž byl se 17 body nejlepším střelcem hostů. Za Nymburk nastoupil v lize poprvé osmnáctiletý syn trenér Orena Amiela Bar.

V týmu Děčína sehrál výraznou roli ještě o dva roky mladší Marek Houška. Talentovaný hráč při absenci zraněného Tadeáše Slowiaka a nemocného Poshe Alexandera strávil na rozehrávce téměř 17 minut a 11 body si ve svém osmém utkání v NBL vytvořil osobní maximum. Ústí porazilo regionálního rivala stejně jako v lednu a překlopilo vzájemnou bilanci v této sezoně na 2:1. V tabulce skupiny A1 vystřídalo Děčín na čtvrtém místě.

Basketbalová Maxa liga mužů

nadstavba

Skupina A1 - 7. kolo
Nymburk - Brno 92:60 (21:8, 45:22, 72:42)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 18, Shumate 15, Santos-Silva a Rylich po 11 - Olison 17, Jelínek 12, Cisarik 10

Ústí nad Labem - Děčín 78:70 (22:15, 41:33, 64:56)
Nejvíce bodů: Vyoral 15, Pecháček, Potoček a Johnson po 13 - Štěrba 15, Šturanovič a Davis po 13

Skupina A2 - 6. kolo
USK Praha - Slavia Praha 79:72 (19:19, 42:40, 63:57)
Nejvíce bodů: Wright 21, Tainamo 14, Montgomery 11 - Jones 23, Lufile 16, Böhm 13
Hradec Králové - Olomoucko 92:77 (23:22, 46:41, 73:55)
Nejvíce bodů: Roub 21, Chatman 18, Synáček 14 - Andre 22, Nelson 12, Filewich 11

Tabulka A1

1.Nymburk262512620:199396,2
2.Pardubice282172613:222275,0
3.Brno2817112372:237460,7
4.Ústí nad Labem2816122420:235357,1
5.Písek2715122411:237955,6
6.Děčín2916132391:246055,2
7.Opava2714132418:233751,9
8.Ostrava2910192515:268934,5

Tabulka A2

1.Olomoucko279182030:228433,3
2.USK Praha289192283:248032,1
3.Slavia Praha289192284:250132,1
4.Hradec Králové275222067:235218,5
