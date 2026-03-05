Nymburk v repríze finále NBL hladce zdolal Brno, za Děčín zazářil šestnáctiletý Houška

Nymburk si poradil snadno s Brnem i bez zraněného Ondřeje Sehnala a po odchodu střelce Sir’Jabariho Rice do španělské ligy. Úřadující vicemistři nezopakovali výkon z lednového prvního čtvrtfinále Českého poháru, v němž dokázali české šampiony porazit.
Matěj Svoboda přispěl k vítězství favorita 18 body a osmi doskoky. V brněnském dresu se představil v dobrém světle debutující rozehrávač Tevin Olison, jenž byl se 17 body nejlepším střelcem hostů. Za Nymburk nastoupil v lize poprvé osmnáctiletý syn trenér Orena Amiela Bar.
V týmu Děčína sehrál výraznou roli ještě o dva roky mladší Marek Houška. Talentovaný hráč při absenci zraněného Tadeáše Slowiaka a nemocného Poshe Alexandera strávil na rozehrávce téměř 17 minut a 11 body si ve svém osmém utkání v NBL vytvořil osobní maximum. Ústí porazilo regionálního rivala stejně jako v lednu a překlopilo vzájemnou bilanci v této sezoně na 2:1. V tabulce skupiny A1 vystřídalo Děčín na čtvrtém místě.
Basketbalová Maxa liga mužů
nadstavba
Skupina A1 - 7. kolo
Ústí nad Labem - Děčín 78:70 (22:15, 41:33, 64:56)
Skupina A2 - 6. kolo
Tabulka A1
|1.
|Nymburk
|26
|25
|1
|2620:1993
|96,2
|2.
|Pardubice
|28
|21
|7
|2613:2222
|75,0
|3.
|Brno
|28
|17
|11
|2372:2374
|60,7
|4.
|Ústí nad Labem
|28
|16
|12
|2420:2353
|57,1
|5.
|Písek
|27
|15
|12
|2411:2379
|55,6
|6.
|Děčín
|29
|16
|13
|2391:2460
|55,2
|7.
|Opava
|27
|14
|13
|2418:2337
|51,9
|8.
|Ostrava
|29
|10
|19
|2515:2689
|34,5
Tabulka A2
|1.
|Olomoucko
|27
|9
|18
|2030:2284
|33,3
|2.
|USK Praha
|28
|9
|19
|2283:2480
|32,1
|3.
|Slavia Praha
|28
|9
|19
|2284:2501
|32,1
|4.
|Hradec Králové
|27
|5
|22
|2067:2352
|18,5