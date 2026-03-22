Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

V ligové sezoně NBL si úřadující šampioni připsali celkově už čtvrtou prohru, dál ale jasně vedou tabulku. Sluneta je čtvrtá.
Severočeši vstoupili do zápasu razantně a od počátku ho měli pod kontrolou. Úvodní čtvrtinu vyhráli 37:22 a vedení už nepustili. Osmnácti body se na vítězství podílel Isaac Davidson. Mistrovskému týmu, který předtím prohrál i v Opavě a doma s Pískem, nepomohlo ani 20 bodů Ondřeje Sehnala.
„Je to skutečný zážitek porazit Nymburk na domácí palubovce v plné sestavě. Musím hráče pochválit, odehráli opravdu dobrý zápas. Určitě bych vyzdvihl našich 24 asistencí, což je něco, co jsme v této sezoně možná ještě neměli. Říkali jsme si, že Nymburk můžeme porazit pouze týmovým výkonem, a to se dnes stalo,“ řekl po utkání trenér Slunety Tomáš Reimer.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
9. kolo nadstavby, skupina A1
BK Sluneta Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 96:88 (37:22, 54:46, 80:69)
Tabulka skupiny A1:
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|30
|26
|4
|2980:2367
|86,7
|2.
|BK KVIS Pardubice
|31
|23
|8
|2857:2460
|74,2
|3.
|Pumpa Basket Brno
|31
|20
|11
|2642:2592
|64,5
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|30
|17
|12
|2607:2528
|60
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|31
|17
|14
|2548:2627
|54,8
|6.
|Sršni Photomate Písek
|31
|16
|15
|2745:2728
|51,6
|7.
|BK Opava
|31
|16
|15
|2752:2694
|51,6
|8.
|NH Ostrava
|31
|10
|20
|2679:2861
|32,3