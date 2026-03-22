Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí porážku za sebou. To se Nymburku stalo naposledy v květnu 2023 v semifinále play off s Opavou.
Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla. | foto: Karel Dvořáček / Sluneta Ústí nad Labem

V ligové sezoně NBL si úřadující šampioni připsali celkově už čtvrtou prohru, dál ale jasně vedou tabulku. Sluneta je čtvrtá.

Severočeši vstoupili do zápasu razantně a od počátku ho měli pod kontrolou. Úvodní čtvrtinu vyhráli 37:22 a vedení už nepustili. Osmnácti body se na vítězství podílel Isaac Davidson. Mistrovskému týmu, který předtím prohrál i v Opavě a doma s Pískem, nepomohlo ani 20 bodů Ondřeje Sehnala.

„Je to skutečný zážitek porazit Nymburk na domácí palubovce v plné sestavě. Musím hráče pochválit, odehráli opravdu dobrý zápas. Určitě bych vyzdvihl našich 24 asistencí, což je něco, co jsme v této sezoně možná ještě neměli. Říkali jsme si, že Nymburk můžeme porazit pouze týmovým výkonem, a to se dnes stalo,“ řekl po utkání trenér Slunety Tomáš Reimer.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

9. kolo nadstavby, skupina A1

BK Sluneta Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 96:88 (37:22, 54:46, 80:69)
Nejvíce bodů: Davidson 18, Johnson a Pecka po 15, Young 13, Potoček 12, K. Lawrence 8, Kábrt 7 - Sehnal 20, Bohačík 17, Perkins 10, Shumate 9, Matěj Svoboda a J. Lawrence po 7.

Tabulka skupiny A1:

1.ERA Basketball Nymburk302642980:236786,7
2.BK KVIS Pardubice312382857:246074,2
3.Pumpa Basket Brno3120112642:259264,5
4.BK Sluneta Ústí nad Labem3017122607:252860
5.BK Armex Energy Děčín3117142548:262754,8
6.Sršni Photomate Písek3116152745:272851,6
7.BK Opava3116152752:269451,6
8.NH Ostrava3110202679:286132,3
Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Aktualizujeme
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Šarvátka ve čtvrtfinálovém zápase Sparta - Plzeň

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Brněnští hokejisté se radují z gólu Adama Zbořila.

Ani třetí zápas čtvrtfinálové série s Pardubicemi hokejistům Komety radost nepřinesl. V domácí Winning Group Aréně podlehli soupeři 2:4. „Nestane se vám každý večer, že je přestřílíte. Musíme být...

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

Basketbalistky nekalkulovaly. SBŠ Ostrava půjde do play off z třetí příčky

Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se...

DSK Basketball Brandýs, anebo Levhartice Chomutov? O soupeřky pro čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže a také o třetí místo šlo v souboji basketbalistek SBŠ Ostrava a KP Brno v předposledním kole...

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Sestry Pavelkovy vyhrály volejbalový turnaj v mexické Tlaxcale

Kateřina Pavelková přihrává na turnaji v Ostravě míč po útoku soupeřek.

Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále beachvolejbalového Pro Tour Challenge v Tlaxcale litevské sokyně Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11 a v Mexiku si připsaly...

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy a jak závodili Češi

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

Atletický vrchol letošní halové sezony přivítalo Polsko. V Toruni se od 20. do 22. března konalo mistrovství světa, kterého se účastnila i početná česká výprava. Nejvíc se z ní blýskly zlatá...

Dělení? Vůbec nevadí! Bronzová Švábíková utíkala za rodiči: Stihli jsme si jen zakřičet

Aktualizujeme
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Polsku Dvě tyčkařky skočily, další v Toruni útočily marně. Výška 480 centimetrů zabrzdila kromě Tiny Šutejové a Molly Cauderyové všechny ostatní atletky včetně Amálie Švábíkové. Česká závodnice ale přesto...

Otočila jsem se jen jednou. Dnes mě hlava podržela, jásala třetí Voborníková

JE TO TAM, Tereza Voborníková končí třetí v závěrečném závodě Světového poháru...

Finis coronat opus. Konec korunuje dílo, zní známé latinské rčení. V případě Terezy Voborníkové by tato sezona byla veleúspěšná i bez ohledu na nedělní výsledek. Přesto na Holmenkollenu ozdobila...

Švábíková má bronz z halového MS! Dělí se o něj s dalšími dvěma tyčkařkami

VŠECHNY MÁME BRONZ. Třetí místo v soutěži tyčkařek na halovém MS v Toruni...

Česká atletická výprava získala během posledního dne halového mistrovství světa v polské Toruni druhou medaili, tyčkařka Amálie Švábíková skončila s výkonem 470 cm a předchozím čistým zápisem na...

Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David...

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová. Hráč pražského týmu El Niňo ve finále porazil Pavla Širučka 4:0 a v pozici obhájce prvenství...

