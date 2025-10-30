Hanáci dokázali v minulém ročníku NBL Nymburk dvakrát porazit a nyní s ním dlouho drželi krok. Druhý poločas už patřil Středočechům, kteří v úterý neuspěli v Lize mistrů na hřišti Alby Berlín. V sobotu je čeká další ligový zápas proti Opavě.
„Mám radost, že jsme vyhráli. Nebyl to jednoduchý zápas, příliš se nám nedařilo. Ale zvládli jsme to, to se počítá,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel. „Nezačali jsme dobře, pomohli nám hráči ze střídačky. Ve druhém poločase se nám podařilo odskočit, závěr jsme kontrolovali,“ dodal.
„Třicet minut to byl od nás velice kvalitní výkon v obraně, kde se nám dařilo soupeře zastavovat. Hráči dělali, co mohli. V náročném programu ze sebe dolovali všechny síly,“ uvedl kouč Olomoucka Matt Jones, který litoval zranění kanadského svěřence Kobeho Elvise. „Snad to nebude nic vážného,“ dodal.
Jeho tým utrpěl v sedmém ligovém utkání čtvrtou porážku.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
8. kolo
BK Olomoucko - ERA Basketball Nymburk 65:87 (19:24, 33:39, 50:63)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|8
|8
|0
|773:585
|100
|2.
|Pumpa Basket Brno
|4
|4
|0
|386:302
|100
|3.
|BK Opava
|8
|6
|2
|759:639
|75
|4.
|BK KVIS Pardubice
|8
|5
|3
|755:643
|62,5
|5.
|Sršni Photomate Písek
|8
|5
|3
|689:692
|62,5
|6.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|8
|4
|4
|671:656
|50
|7.
|BK Olomoucko
|7
|3
|4
|503:539
|42,9
|8.
|BK Armex Energy Děčín
|7
|3
|4
|541:628
|42,9
|9.
|BK Gapa Hradec Králové
|7
|2
|5
|533:620
|28,6
|10.
|SK Slavia Praha
|7
|2
|5
|527:638
|28,6
|11.
|NH Ostrava
|8
|1
|7
|668:717
|12,5
|12.
|USK Praha
|8
|1
|7
|622:768
|12,5